"So geschockt war ich schon lange nicht mehr": Erwachsenes Hoppers-Publikum feiert den Pixar-Film für eine Szene, die uns noch lange verfolgen wird

Der neue Pixar-Film Hoppers begeistert aktuell in den Kinos. Vor allem eine überraschende Szene des Sci-Fi-Abenteuers hat es dem Publikum angetan.

Die Filme des Animationsstudios Pixar assoziieren die meisten Menschen wahrscheinlich mit bunten und quirligen Figuren, herzerwärmenden und familienfreundlichen Abenteuergeschichten über Underdogs, große Held:innen und Freundschaften, wie wir sie etwa aus Toy Story oder Alles steht Kopf kennen.

All das hat auch der neue Pixar-Film Hoppers zu bieten, der seit Anfang März in den deutschen Kinos läuft. Doch tummeln sich in dem abgefahrenen Sci-Fi-Abenteuer auch einige Szenen, mit denen im Kino wohl niemand gerechnet hat. Das ist jedoch absolut nichts Schlechtes: Im Gegenteil wird Hoppers gerade für diese Schockmomente gefeiert.

Hoppers sorgt im Kino für Überraschungen: "Ein Pixar-Moment für die Ewigkeit"

Hoppers erzählt die Geschichte der jungen Mabel, die für den Erhalt ihres geliebten Waldstücks kämpft, das vom Bau einer Autobahn bedroht ist. Das tut sie, indem sie sich in Gestalt eines Biberroboters unter die Waldtiere mischt und diese versucht von ihrem Vorhaben zu überzeugen. Dabei lernt sie allerlei kuriose Bewohner:innen des Waldes kennen, darunter auch die König:innen der verschiedenen Tierarten. Genau hier driftet der Film in Gefilde ab, die das Publikum im Kino im besten Sinne kalt erwischt haben.

"Ich hätte nicht erwartet, dass der Film einen Body Count haben wird", schreibt etwa eine Person auf Reddit . "Besonders der zweite Akt dreht komplett ab. So geschockt war ich schon lange nicht mehr von irgendwas in den Medien, wie als die Insektenkönigin zerquetscht wird", heißt es weiter.

"In meinem Kino ging ein kollektives Keuchen gefolgt von tosendem Gelächter durch den Raum, als Mabel die Insektenkönigin getötet hat. Ein Pixar-Moment für die Ewigkeit", erzählt noch eine Person.

Eine andere winkt sogar mit einem Superlativ: "Das Zerquetschen der Insektenkönigin ist der schockierendste Moment, den ich je in einem Pixar-Film gesehen habe. Manche Kinder sind davon vielleicht verstört." Eine weitere Person wirft ein: "Der Fakt, dass das [im englischen Originalton] Meryl Streep war."

Noch eine Person teilt ihr amüsantes Hoppers-Kinoerlebnis: "Als Mabel die Insektenkönigin zerquetscht, hat eine Mutter hinter mir 'HEILIGE SCHEIßE' gerufen. Das war der Moment, an dem ich zu 100 Prozent für den Film da war [...]. Das war der Moment, an dem alle Erwachsenen im Kino realisiert haben, dass der Film ES EINFACH MACHT."

Sci-Fi-Abenteuer Hoppers startet im Kino voll durch

Hoppers ist am 5. März 2026 in den deutschen Kinos angelaufen und konnte sich seitdem bereits in den weltweiten Lichtspielhäusern behaupten. Nach einem erfolgreichen Start, der direkt einen neun Jahre alten Rekord gebrochen hat, konnte der Film bis dato laut Box Office Mojo über 165 Millionen US-Dollar einnehmen. Es sieht ganz danach aus, als wäre Pixar hier der nächste große Kino-Hit gelungen – was für einen Originalfilm ohne Anbindung an eine bestehende Reihe umso beachtlicher ist.

Auch bei der Kritik sorgte das Sci-Fi-Abenteuer für Begeisterung. Bei Rotten Tomatoes kommt der Film etwa auf einen Score von 93 Prozent positiver Kritiken. Bei IMDb hält der Film aktuell eine Durchschnittswertung von 7,7 von 10 Punkten.

Bis der Film im Streaming-Abo bei Disney+ landet, werden noch einige Monate vergehen. Am besten ihr überzeugt euch selbst von dem abgefahrenen Sci-Fi-Abenteuer im Kino.