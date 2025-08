So gut sind deutsche Filme selten: Kino-Sensation, die über 1 Million Menschen geschaut haben, läuft heute erstmals im TV

Heute Abend kommt ein großer deutscher Kinoerfolg erstmals im TV. Die Verfilmung des Bestsellers von Felix Lobrecht lockte hierzulande über eine Million Menschen ins Kino.

Felix Lobrecht ist vor allem als Comedian und Podcaster bekannt. In der Vergangenheit hat er aber auch den ein oder anderen Roman veröffentlicht. Sein bekanntestes Werk: Sonne und Beton. 2017 erschien die Coming-of-Age-Geschichte in Buchform. Sechs Jahre später feierte die Verfilmung auf der Berlinale ihre Premiere.

Heute Abend könnt ihr euch Sonne und Beton erstmals im deutschen Free-TV anschauen.

Sonne und Beton im TV: Eine Coming-of-Age-Geschichte voller Gewalt, Humor und Melancholie

Die Hitze steht in den Straßen von Berlin-Gropiusstadt. Es ist der Sommer 2003 und jeder Fleck Schatten ist heiß umkämpftes Gebiet. Der 15-jährige Lukas (Levy Rico Arcos) und seine Freunde Julius (Vincent Wiemer) und Gino (Rafael Luis Klein-Hessling) wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und ziehen ziellos durch Neukölln.

Ein bisschen Gras im Park? Das wäre doch eine Idee, denken sich die Halbstarken und zetteln einen Streit zwischen zwei Drogendealer-Gangs an, der schneller eskaliert, als ihnen lieb ist. Jetzt soll Lukas 500 Euro auftreiben, um die Sache wieder ins Lot zu bringen. Doch weder er noch seine Freunde haben jemals so viel Geld gesehen.

Umso besser trifft es sich, dass ihre Schule eine Lieferung brandneuer Computer erhalten hat. In einer chaotischen Nacht-und-Nebel-Aktion klauen sie die technischen Geräte, um sie im Anschluss gewinnbringend zu verkaufen. Doch der Einbruch in die Schule schlägt große Wellen in den lokalen Nachrichten – wer will jetzt das Diebesgut haben?

Inspiriert von wahren Begebenheiten entführt Sonne und Beton in die Hitze des Berlins der frühen 2000er

Ist das eine wahre Geschichte? Bereits im Zuge der Buchveröffentlichung wurde Felix Lobrecht, der selbst in Berlin-Gropiusstadt aufgewachsen ist, mehrfach mit dieser Frage konfrontiert. Schlussendlich handelt es sich bei Sonne und Beton jedoch um keine Autobiografie. Die Geschichte wurde lediglich davon inspiriert.

Für die Verfilmung schloss sich Lobrecht mit David Wnendt zusammen, der ebenfalls hinter den frechen Bestseller-Verfilmungen Feuchtgebiete (2013) und Er ist wieder da (2015) steckt. Gemeinsam haben die beiden das Drehbuch geschrieben und Wnendt übernahm als Regisseur die Inszenierung in gewohnt energiegeladenen Bildern.

Sonne und Beton kommt nicht als deutscher Prestigefilm daher, der sich seinem Milieu aus vorsichtiger Distanz annähert. Vielmehr imitiert der Film in seiner Gestaltung das unruhige Innenleben der Figuren und lehnt sich in extrem saturierte Farben, um die Hitze des Sommers 2003 einzufangen, die dafür sorgt, dass die Nerven blank liegen.



Sonne und Beton ist ein Film voller Gewalt und Aggressionen, der sich am Ende nach Zärtlichkeit sehnt

Es ist aber nicht nur das Wetter, das Lukas und Co. zu schaffen machen. Geldprobleme im Elternhaus und keine Perspektive in der Schule – der Sprung zur Kriminalität ist kein großer mehr. Und dann wäre da noch diese Gewalt, die aus allen Ecken der Stadt sprießt, als könne in dieser Hitze niemand seine Aggressionen im Zaum halten.

Eine Spirale der Selbstzerstörung liegt Sonne und Beton zugrunde und dementsprechend düster wird der Film ab einem gewissen Punkt. Obwohl Wnendt und Lobrecht den Humor nie vergessen, bestimmte Figuren und Situationen mitunter sogar comichaft überzeichnen, legt sich am Ende ein zerreißendes Gefühl über den Film.

Von Anfang an schwebt der Geist von Berlin-Klassikern wie Lola rennt und Christiane F. über dieser brutalen Coming-of-Age-Geschichte. In den letzten Atemzügen wird jedoch deutlich, dass Sonne und Beton trotz aller Kraftausdrücke und flotten Sprüche heimlich in die Richtung der unendlichen Melancholie von Absolute Giganten schielt.

Free-TV-Premiere: Wann läuft Sonne und Beton im TV?

Nachdem sich Sonne und Beton mit über 1,2 Millionen gelösten Tickets und einem Einspielergebnis von rund 11 Millionen Euro in einen großen Leinwanderfolg verwandelt hat, könnt ihr den Film heute Abend erstmals im TV schauen. Um 20:15 Uhr läuft bei RTL die Free-TV-Premiere. Die Wiederholung folgt um 00:00 Uhr.

Am Freitag habt ihr direkt die nächste Chance, denn da läuft Sonne und Beton um 22:15 Uhr auf Vox. Streaming-Alternativen gibt es aktuell keine – zumindest nicht im Abo. Ihr könnt Sonne und Beton aber bei Amazon Prime Video und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen. Zudem ist der Film auf DVD und Blu-ray erschienen.