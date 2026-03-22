So haben wir Star Trek nie wieder erlebt: Dieser Film wagte etwas völlig Neues und prägte die Reihe für immer

Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart ist vielleicht kein Geheimtipp, aber auch 40 Jahre später sticht er aus der Filmreihe heraus wie kein anderer Teil: Lasst uns die Wale retten!

Die Crew um Captain Kirk (William Shatner) hat in ihren Jahren als Besatzung von Raumschiff Enterprise einige Abenteuer erlebt. Eines blieb dabei für immer im Gedächtnis – und prägte nicht nur den schrulligen Humor der Reihe für immer, sondern halft ganz nebenbei mal eben dabei eine ganze Spezies vor dem Aussterben zu retten. Die Rede ist von Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart.

In Star Trek 4 rettet die Enterprise-Crew die Wale

Jahrelang absolvierte die USS Enterprise NCC-1701 unter dem Kommando von Captain Kirk zahllose Weltraummissionen. Diese Geschichte beginnt jedoch mit der Crew auf dem umgetauften Klingonenraumschiff Bounty – und mit einem rätselhaften Signal im Weltall. Eine Sonde schickt hochenergetische Signale, die alle irdischen Systeme blockieren und die Weltmeere verdampfen lassen. Die Zeit drängt – die Erde schwebt in Lebensgefahr.

Dann wird’s verrückt. Spock (Leonard Nimoy) analysiert die Signale und kommt zu dem Schluss: Die Sonde klingt nach dem Gesang von Buckelwalen und wartet auf Antwort. Leider sind diese eleganten Tiere aber schon seit Jahrhunderten ausgestorben – also entschließt Kirk kurzerhand, mit seiner Crew ins Jahr 1986 zu reisen und ein bedrohtes Walpaar aus einem Aquarium in San Francisco zu entführen.

Das skurrile Setup sorgt für jede Menge Chaos. In den folgenden zwei Stunden erleben wir, wie Spock ins Walaquarium taucht, Scotty (James Doohan) die 80er versehentlich mit einem neuen Material segnet und Chekov (Walter Koenig) auf einer Militärbasis versucht, radioaktives Material zu klauen, während eine arme Meeresbiologin (Catherine Hicks) mit Kirk, Spock und dem Zweifel an ihrem eigenen Verstand ringt. Alles im Sinne einer Mission: Rettet die Wale!

Star Trek 4 erschloss ein neues Genre für die Reihe

Zugegeben: Gerade die Besatzung vom Raumschiff Enterprise ist dafür bekannt, ihre ernsten Storylines immer mal wieder mit einer Prise Humor zu garnieren. Aber kein Film zuvor ließ sich so sehr auf das Comedy-Genre ein wie Star Trek IV. Von der originellen Prämisse abgesehen, spielt der Film liebevoll mit dem Zusammenprall von Vergangenheit und Zukunft und gibt seinen charmanten Charakteren volle Freiheit.

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So entsteht dann auch einer der ikonischsten One-Liner der Star Trek-Geschichte: Nachdem die Bounty in einem Park in San Francisco parkt und die Crew losstreift, um 1986 zu erkunden, dreht sich Kirk noch einmal um und ruft: "Leute, merkt euch, wo wir geparkt haben!"

Star Trek 4 fühlt sich an wie Star Trek in zivil

Irgendetwas an Star Trek IV fühlt sich unfassbar greifbar und locker an – das liegt unter anderem daran, dass uns verhältnismäßig wenige Raumschiffkulissen und Weltraumaufnahmen erwarten. Es kommt bis zum Schluss nicht mal die USS Enterprise vor. Stattdessen laufen die Charaktere durch die Straßen von San Francisco und eine der Szenen ist laut What Culture sogar spontan improvisiert worden.

Die Idee für den Film stammte übrigens von Leonard Nimoy selbst, der den Film als Regisseur inszenierte. Er war sehr besorgt über die Zukunft der Buckelwale und sorgte mit der Storyline für viel Aufmerksamkeit für den Artenschutz. Vielleicht ist es diese Entstehungsgeschichte, die den Film bis heute so unfassbar herzig, charmant und nicht zuletzt lustig macht: Streamen könnt ihr ihn im Abo bei Paramount+.