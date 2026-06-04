So habt ihr Daniel Radcliffe noch nie gesehen: Der Harry Potter-Star dreht einen Kriegsfilm

Nachdem er in Harry Potter noch mit magischen Mitteln kämpfte, zieht Daniel Radcliffe diesen Sommer ganz ohne Zauberstab in den Krieg und wagt sich damit in ein neues Genre vor.

15 Jahre nach dem Ende der Harry Potter-Reihe mangelt es Daniel Radcliffe nicht an Rollen, die nach seinem Hogwarts-Abschluss eine andere Seite des britischen Stars zeigen. Ein Kriegsfilm wie Trust the Man ist aber auch für ihn ein Novum.

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe zieht in Trust the Man den Vietnamkrieg

Erstmals angekündigt worden war der Vietnamkriegs-Thriller schon im Februar 2025. Wie Deadline berichtete, steht den Dreharbeiten von Trust the Man diesen Sommer jetzt aber nichts mehr im Weg. Denn nachdem der ursprünglich gegenüber Daniel Radcliffe besetzte Lucas Hedges (Manchester by the Sea) wegen Terminschwierigkeiten von seiner Rolle zurücktreten musste, wurde nun sein Ersatz in Jonathan Groff (Mindhunter) gefunden.

Worum geht's in Trust the Man? Ein Offizier des militärischen Geheimdienstes soll mitten im Vietnamkrieg die Vergangenheit eines hochdekorierten Soldaten untersuchen. Während seiner Ermittlungen wird die Überwachung und Verfolgung seiner Zielperson jedoch zunehmend zur Obsession. Während sein Verhör immer intensivere Ausmaße annimmt, verschwimmt die Grenze zwischen beruflicher Pflicht und privater Besessenheit.

Welche der beiden Hauptrollen in dem von Will Graham (Alpha House) geschriebenen und inszenierten Kriegsfilm Daniel Radcliffe und welche Jonathan Groff spielen wird, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Erst dieses Jahr kam das als Film aufgezeichnete Theaterstück Merrily We Roll Along ins Kino, in dem beide Stars Hauptrollen verkörperten.

Auch wenn Daniel Radcliffe seine Harry Potter-Karriere hinter sich gelassen hat, erfreut er Fans noch gelegentlich durch die Reunion mit alten Co-Stars. In der neuen Serie des Zauberschülers will er selbst nicht mitspielen, die aber seinem Sohn (statt der Filme) zeigen.

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Podcast: Hat die Harry Potter-Serie eine Chance?

Weihnachten 2026 startet die Neuverfilmung von Harry Potter als Serie bei HBO Max. Nachdem Staffel 1 mittlerweile abgedreht ist, geben wir euch ein Update zur erneuerten Besetzung und diskutieren die ersten Videoeindrücke des Trailers.

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Während wir die neuesten Entwicklungen und Änderungen besprechen, fragen wir uns als Fans der Kinofilme zugleich, ob wir die zwei Verfilmungen von Harry Potter jemals nicht miteinander vergleichen werden.