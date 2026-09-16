So habt ihr die Kaulitz-Zwillinge noch nie kennengelernt: 6-teilige ARD-Produktion will den Netflix-Stars auf den Zahn fühlen!

Ihr wolltet die Kaulitz-Zwillinge noch tiefer kennenlernen als je zuvor? Dank einer neuen Sendung der Öffentlich-rechtlichen bekommt ihr jetzt die Chance dazu!

Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom starteten 2005 als Teenage-Rocker durch und mauserten sich mit Tokio Hotel rasch zu einer der erfolgreichsten Bands des Landes. Dann wurde es ruhig um die Musiker, ehe sie in den 2020er-Jahren das wohl spektakulärste Comeback überhaupt hinlegten: Bill und Tom machten jede TV-Show unsicher, bauten sich einen der erfolgreichsten Podcasts des Landes auf und gingen mit ihrer eigenen Netflix-Doku Kaulitz & Kaulitz an den Start. In einer sechsteiligen ARD-Produktion soll nun das spektakuläre Leben der beiden nachgezeichnet werden.

ARD veröffentlicht Die Kaulitz-Story: Darum geht es in dem neuen Projekt

Die öffentlich-rechtlichen Sender setzen neben TV- und Radioproduktionen inzwischen immer mehr auf das Format der Zukunft: Podcasts! In einer Zusammenarbeit zwischen MDR, rbb und ARD Kultur startet ab dem 24. September 2026 die Serie Die Kaulitz-Story, die exklusiv in ARD Sounds erscheint.

In 6 Folgen wird der unglaubliche Lebensweg der Zwillinge nachgezeichnet, die es aus einem winzigen Kaff in Sachsen-Anhalt nach Hollywood geschafft haben. Hostin Mirella Precek, die für ihren extrem erfolgreichen YouTube-Channel mirellativegal bekannt ist, wird anhand von Archivmaterial durch die Geschichte der wohl berühmtesten Brüder Deutschlands führen. Als Popkulturexpertin, die insgesamt über 1,5 Millionen Follower:innen hat, weiß sie, wovon sie spricht! In den wöchentlich erscheinenden Folgen soll es um den Megahype der Nullerjahre, Stalkingerfahrungen, die Flucht nach L.A. und vieles mehr gehen.

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Hochkarätig besetzt: Diese Stars kommen zu Wort

Die Produktion fährt mit einem echten Promi-Feuerwerk auf. Unter anderem werden Markus Kavka, Gülcan Kamps, Kool Savas, Lucy von den No Angels, Silbermond, LaFee und viele weitere Stars zu Wort kommen. Ja, selbst Trash-TV-Star Jannik Kontalis, dem zuletzt eine Affäre mit Bill Kaulitz nachgesagt wurde, wird mit dabei sein.