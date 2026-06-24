So habt ihr One Piece noch nicht gesehen: Erster Trailer zum nächsten Netflix-Remake

Neben einer Live-Action-Adaption legt Netflix One Piece auch als Anime komplett neu auf. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum heißerwarteten Remake The One Piece.

Vor fast 30 Jahren begann Eiichiro Oda seinen Manga über die Abenteuer des jungen Piraten Monkey D. Ruffy und bis heute ist die Suche nach dem legendären One Piece-Schatz noch nicht abgeschlossen. Während der seit 1999 laufende Anime One Piece schon über 1100 Folgen umfasst, erzählt Netflix die ausschweifende Fantasy-Saga seit 2023 mit One Piece als Live-Action-Serie von vorne. Und bald kommt ein weiteres Remake!

Mit The One Piece wird Eiichiro Odas Manga-Epos als Anime-Remake nochmal komplett neu adaptiert – ohne Filler, mit hohem Tempo und modernen Animationen. Wie das aussieht, könnt ihr jetzt im ersten Teaser-Trailer von Netflix bestaunen.

Schaut hier den Teaser-Trailer zu Netflix' The One Piece:

The One Piece - S01 Teaser (Deutsch) HD

The One Piece bei Netflix: Ein Anime-Remake für Ungeduldige

Hinter The One Piece steckt das renommierte japanische Wit Studio, das sich mit den ersten drei Staffeln des Fantasy-Hits Attack on Titan einen Namen in der Branche gemacht hat und an Animes wie Vinland Saga und Spy x Family mitgewirkt hat. Zuerst soll das Netflix-Remake die sogenannte Eastblue-Saga neu auflegen, also den ersten großen Handlungsabschnitt des Manga, der rund 100 Kapitel umfasst.

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Das Besondere am One Piece-Remake ist das Versprechen einer Adaption, die näher am Stil der Mangavorlage ist und diese ohne Fillerfolgen und mit einem höheren Tempo umsetzt. Die erste Staffel erzählt die Geschichte des jungen Piraten Monkey D. Ruffy aus dem Eastblue, der Gold Rogers Piratenschatz, das One Piece, finden will und dafür erstmal eine Piraten-Crew zusammenstellen muss. Dabei trifft er auf Schwertmeister Zorro, die Navigatorin Nami, Lügenbold Lysop und schließlich auch den Koch Sanji.

Wann startet The One Piece bei Netflix?

Fans müssen noch etwas Geduld mitbringen. The One Piece wird im Februar 2027 bei Netflix starten. Die erste Staffel besteht aus sieben Episoden, die eine Gesamtaufzeit von ungefähr 300 Minuten aufweisen sollen.

Mehr zu One Piece:

The One Piece Staffel 1 adaptiert jedoch nicht die gesamte Eastblue-Saga. Stattdessen sollen die sieben Folgen die ersten 50 Kapitel der Mangavorlage adaptieren. Somit befänden wir uns am Ende der Season mitten im Baratie-Arc und ungefähr bei Folge 24 der ersten Anime-Serie.