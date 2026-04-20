So hart ist das Leben auf den Straßen Frankfurts wirklich: Neue ARD-Serie begleitet 8 Menschen bei ihrem Alltag in der Metropole

In kaum einer Stadt prallen Arm und Reich so sehr aufeinander wie in Frankfurt am Main. Eine mehrteilige ARD-Reihe soll nun das Schicksal von 8 verschiedenen Menschen beleuchten, die zwischen Drogenalbtraum und Luxusleben ihr Glück suchen.

Frankfurt am Main ist mit über 750.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Deutschlands und gilt als das Zuhause der deutschen Börse. Während die Wall-Street-Elite in den gläsernen Wolkenkratzern Millionengeschäfte abwickelt, hat die Stadt aber auch eine deutlich dunklere Seite: Drogenkonsum, Kriminalität und Obdachlosigkeit sind in der Mainmetropole allgegenwärtig; besonders im berüchtigten Bahnhofsviertel ist die Lage seit Jahren prekär.

Jetzt startet in der ARD-Mediathek eine brandneue Dokuserie, in der uns acht Frankfurter:innen dabei mitnehmen, ihren ganz persönlichen Start in der Stadt zu zeigen – mit allen Höhen und Tiefen.

"Welcome to Frankfurt - Neu in der Stadt": Neue öffentlich-rechtliche Dokuserie soll Frankfurt so ungeschönt zeigen wie noch nie

Frankfurt am Main ist eine Stadt der Extreme: Während die einen im Luxus schwelgen, haben die anderen nicht einmal das Nötigste, um auf der Straße zu überleben. In der neuen hr-Doku Welcome to Frankfurt - Neu in der Stadt soll es um 8 Menschen gehen, die nach Frankfurt gekommen sind, um ihren ganz persönlichen Weg zu gehen.

Unter anderem lernen wir Mike kennen, der von Crack und Heroin abhängig ist und sich gemeinsam mit seiner Hündin Marla im Bahnhofsviertel auf der Straße durchschlägt. Doch er ist nicht der einzige, der es schwer hat, in der sündhaft teuren Metropole Wohnraum zu finden: Student Matin, der in Frankfurt studiert und arbeitet, muss täglich nach Frankfurt pendeln, weil er einfach keine Wohnung in der Stadt bekommt. Die 77-jährige Maria will währenddessen in einer Seniorenunterkunft ihr Glück finden und Bankerin Nicola ist nach Frankfurt gekommen, um die Karriereleiter nach oben zu klettern.

Die ARD verspricht, dass "alle Geschichten ungeschönt und ehrlich" erzählt werden; Die "Schönheit und Abgründe Frankfurts" sollen dabei im Vordergrund stehen.

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Sendetermin & Streaming: Alle Infos zur Ausstrahlung

Welcome to Frankfurt - Neu in der Stadt steht ab Freitag, dem 24. April, in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit. Ab Sonntag, dem 26. April, werden die vier Folgen auch im linearen TV ausgestrahlt: Immer sonntags um 19 Uhr läuft eine neue Folge im hr (Hessischer Rundfunk).