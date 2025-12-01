So hat Harry Potter-Star Dominic McLaughlin auf Daniel Radcliffes berührenden Brief reagiert: "Wahnsinn"

Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe hat seinem Nachfolger Dominic McLaughlin einen Brief geschrieben. Der erklärte jetzt, mit welchen Gefühlen er darauf reagierte.

Im Harry Potter-Universum findet ein Generationenwechsel statt. Die Harry Potter Serie wird aktuell gedreht und zu diesem Anlass haben die Franchise-Veteranen Daniel Radcliffe und Rupert Grint ihren jungen Nachfolgern Briefe geschrieben, in denen sie ihnen viel Erfolg wünschen. Den Harry Potter-Darsteller Dominic McLaughlin versetzte Radcliffes Brief in eine absolute Hochstimmung, wie er jetzt enthüllte.

Harry Potter-Star musste sich nach Daniel Radcliffes Brief zusammenreißen

Wie Deadline McLaughlin aus einer Folge von BBC Saturday Mashup! zitiert, war er von Radcliffes Brief begeistert. Und musste sich beherrschen, um nicht aufzufallen. Als er den Brief bekam, befand er sich gerade in einem Zug in seine Heimatstadt Glasgow:

Es war der helle Wahnsinn. [...] Mein Vater klopfte mir auf Schulter und gab mir den Brief. Ich las ihn und kam ans Ende, und da stand 'Dan R.'. Ich schnappte über, aber ich musste mich beherrschen. Schließlich war ich in einem Zug.

Laut Radcliffe wünschte er seinem Nachfolger in seinem Brief insbesondere viel Spaß:

Ich wollte ihm einfach schreiben und sagen, 'Ich hoffe, du hast die beste Zeit, und sogar eine bessere Zeit als ich sie hatte – ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine sogar noch bessere.

Laut dem Franchise-Veteranen hat ihm sein junger Kollege auch bereits geantwortet – was genau er zurückgeschrieben hat, ist allerdings nicht bekannt.

Wann kommt die Harry Potter-Serie nach Deutschland?

McLaughlin zufolge gehen die Arbeiten an der Harry Potter-Serie gut voran. "Es läuft großartig", erklärte er laut Deadline, "ich habe mich mit allen gut angefreundet."

Die erste Staffel der Serie soll im Laufe des Jahres 2027 erscheinen. Bis dahin könnte die HBO-Serie auch in Deutschland über den hauseigenen Streamingdienst HBO Max vertrieben werden. Alternativ ist eine Veröffentlichung auf Sky / WOW denkbar.

