So ist Jaafar Jackson mit Michael Jackson verwandt – und das hat er vor seinem ersten großen Film gemacht

Im Biopic Michael feiert Hauptdarsteller Jaafar Jackson sein Debüt als Schauspieler. Wie sein Verwandtschaftsverhältnis zu Michael Jackson ist und wie seine bisherige Karriere verlief, lest ihr hier.

Seit dem 22. April läuft das kontroverse Biopic Michael in den Kinos, das sich der musikalischen Mega-Karriere der 2009 verstorbenen Pop-Ikone Michael Jackson widmet. In die Titelrolle schlüpft hingegen ein weitgehend unbeschriebenes Blatt im Showgeschäft: Für Hauptdarsteller Jaafar Jackson ist es nämlich die allererste Schauspielrolle überhaupt.

Dass dies eine Familienangelegenheit für den Hollywood-Debütanten ist, lässt sich jedoch nicht nur am gleichen Nachnamen feststellen. Ein kurzer Blick genügt bereits, um schnell zu erkennen, dass Jaafar mit dem realen Vorbild seiner Rolle verwandt ist – so ähnlich sieht er dem jungen Michael Jackson. Doch wie genau sind die beiden familiär verbunden?

Michael-Darsteller Jaafar Jackson spielt im Biopic seinen eigenen Onkel

Der am 25. Juli 1996 in Los Angeles geborene Jaafar ist der Sohn des Musikers Jermaine Jackson, dem älteren Bruder von Michael. Somit ist der Hauptdarsteller des Biopics der Neffe des einstigen King of Pop.

Jermaine bildete in den 1970er-Jahren gemeinsam mit Michael und drei weiteren Jackson-Brüdern das erfolgreiche Pop-Quintett The Jackson 5. Bereits vor dem Ausstieg Michaels aus der Band im Jahr 1984 startete ebendieser eine Solo-Karriere und wurde dadurch zum absoluten Superstar, der den Erfolg der Gruppe bei Weitem übertraf. Jermaine Jackson ist einer der ausführenden Produzenten des Films und wird darin von Jayden Harville bzw. Jamal Henderson gespielt.

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Trotz seiner Verwandtschaft mit Michael wurde Jaafar Jackson erst nach einem zweijährigen Casting-Prozess ausgewählt, um seinen Onkel spielen zu dürfen, wie Independent berichtet. Sein zuvor bereits bewiesenes Gesangs- und Tanztalent wird ihm dabei natürlich in die Karten gespielt haben.

Vor seiner Michael-Rolle war Jaafar Jackson als Musiker tätig

Zwar tritt Jaafar Jackson in Michael erstmals als Schauspieler in Erscheinung, so gänzlich ohne Kameraerfahrung ist er allerdings nicht. Schon als Zwölfjähriger begann er mit dem Singen und Tanzen, coverte unter anderem Songs von Soul-Größen wie Sam Cooke und Marvin Gaye. 2019 veröffentlichte er schließlich seine erste Single mit dem Titel Got Me Singing, in deren Musikvideo Jaafar höchstpersönlich auftrat.

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Zudem war er 2015 in der Reality-Show The Jacksons: Next Generation zu sehen, die das Leben seiner Cousins beleuchtete, die in den 1990er-Jahren als Pop-Trio 3T vorübergehende Berühmtheit erlangten. Zweifellos wird nun auch Jaafars Bekanntheitsgrad durch Michael in die Höhe schießen.

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Welche Stars sind an der Seite von Jaafar Jackson in Michael zu sehen?

Auf bekannte Hollywood-Stars müsst ihr im Michael Jackson-Biopic nicht verzichten: So sind unter anderem Colman Domingo (The Running Man) als Vater Joe Jackson, Miles Teller (Whiplash) als Michaels Anwalt John Branca, Nia Long (Der Prinz von Bel-Air) als Jackson-Mutter Katherine sowie Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming) als Musikmanagerin Suzanne de Passe zu sehen. Auf dem Regiestuhl nahm mit Antoine Fuqua (Training Day) ebenfalls ein prominenter Name Platz.