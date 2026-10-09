So kurz nach Spider-Man: Brand New Day – Spidey kehrt schon in 3 Monaten zurück

Nach Spider-Man ist vor Spider-Man. So erreicht uns im Januar 2027 schon der nächste Superhelden-Nachschub mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft.

An Spider-Man: Brand New Day kam man im vergangenen Blockbuster-Sommer nicht vorbei. Der Superstreifen mit Tom Holland als Peter Parker stellte Die Odyssee in den Schatten, wurde zum erfolgreichsten Titel 2026 und sogar zum dritterfolgreichsten Film aller Zeiten. Die Welt bekommt nicht genug von Spider-Man und falls es euch nach dem Kinobesuch jetzt schon nach weiterem Spidey-Content gelüstet, müsst ihr nicht mehr lange warten. Denn die 2. Staffel von Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft geht schon am 13. Januar 2027 international bei Disney+ online.

Spider-Mans aktuelle Animationsserie auf Disney+: Darum geht es

Die 1. Staffel von Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft ging im letzten Jahr bei Disney+ an den Start und zeigt einen jungen Spider-Man (Hudson Thames) aus einer alternativen Realität, der ähnlich wie Tom Hollands Version eher kleine Brötchen backt, wenn es um die Verbrechensbekämpfung geht. Dabei wird er vor allem von drei Personen unterstützt: seinem Mentor Norman Osborn, dessen Sohn Harry und seinem magisch begabten Freund Nico Minoru. Marvel-Fans wurden dabei auch mit Auftritten von Doctor Strange und einigen Twists bezüglich Peters Familie überrascht.

Mein Kollege Max Wieseler hatte in seinem Serien-Check zur Debütstaffel fast nur Gutes über das Projekt von Serienschöpfer und Showrunner Jeff Trammell zu sagen. Selbst angesichts schwächerer Animation müsse sich das Format nicht mal vor den Spider-Verse-Filmen von Sony Pictures Animation verstecken:

Trotz vieler vertrauter Grundzutaten liefert diese Spidey-Story einen unerwartet frischen Blick auf die Anfänge der beliebten Marvel-Ikone und fokussiert sich dabei auf den Kern Spider-Mans als Street-Level-Held, der mit Optimismus und Selbstlosigkeit den Menschen aus seiner Nachbarschaft hilft. [...] Eine bessere Spider-Man-Serie gab es seit The Spectacular Spider-Man von 2008 nicht mehr.

Aktuell könnt ihr schon zehn Folgen von Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft auf Disney+ streamen. Wie es genau in Season 2 weitergeht, ist noch nicht bekannt. Das während der New York Comic Con veröffentlichte Poster zur kommenden Staffel lässt aber vermuten, dass wir es mal wieder mit Venom zu tun bekommen:

Und für Streaming-Serien, die sich schon diesen Monat auf euren Bildschirm schwingen, hört ihr hier hinein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.