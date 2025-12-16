So musste sich Harriet Herbig-Matten auf die Liebesszenen in Maxton Hall vorbereiten: „Es ist einfach krass“

Damit die Liebesszenen in Maxton Hall vor der Kamera gut aussehen und sich nicht komisch anfühlen, gab es ein Coaching für Harriet Herbig-Matten und ihren Co-Star.

In Maxton Hall - Die Welt zwischen uns fliegen zwischen Einser-Schülerin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und ihrem Gegenspieler James Beaufort (Damian Hardung) die Funken. Fans können die 3. Staffel im kommenden Jahr kaum erwarten – und die darin enthaltenen Liebesszenen.

Dank Intimacy-Coaching waren die Liebesszenen in Maxton Hall eine positive Erfahrung

Wie Yahoo! Nachrichten kürzlich berichtete, wurden die Dreharbeiten am Set von Maxton Hall für die kommende 3. Staffel um ein Intimacy-Coaching ergänzt. Dazu meinte Harriet Herbig-Matten (Bibi & Tina – Die Serie) im Podcast Deutschland3000 :

Es hat natürlich auch was sehr Privates und Intimes, sich nackt zu zeigen oder in so einem intimen Akt vor der Kamera zu stehen. Aber ich hatte auch bei der ersten Staffel schon immer ein gutes Gefühl mit Damian und wir haben da immer aufeinander aufgepasst.

Um die intimen Momente vor der Kamera seriös zu gestalten, arbeiteten Herbig-Matten und Hardung mit einer Koordinatorin für Intimacy-Coaching.

Dabei wurde praktisch jede Geste, die später zu sehen ist, genau besprochen und in einer bestimmten Reihenfolge festgelegt. So die Schauspielerin:

Dann ist es eigentlich wie eine Choreo. Das ist super technisch.

Doch das war natürlich nicht alles. Bevor Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung in die Liebesszenen einstiegen, gab es erst einmal Vertrauensübungen. Eine davon beinhaltete, dass die Schauspieler:innen sich voreinander stellten und dann in ihrer Rolle entweder aufeinander zugingen oder sich voneinander entfernten, wobei entweder Ja oder Nein gerufen wurde.

Laut Herbig-Matten war dieser Prozess besonders intensiv:

Es ist einfach krass, was man da für eine Energie spürt und wie man so eine Connection aufbauen kann, nur mit solchen kleinen Übungen.

Intimacy Coaching ist tendenziell eine Erfindung der jüngeren Filmgeschichte, für solche Produktionen aber dringend notwendig. Umso schöner, dass Maxton Hall zu jenen Serien zählt, die ihre Verantwortung gegenüber ihren Schauspieler:innen ernst nehmen und dafür sorgen, das auch persönliche Momente professionell begleitet werden.