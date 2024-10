So rührend tröstete Tom Selleck seinen Co-Star am letzten Blue Bloods-Drehtag: "Er hielt meine Hände fest, so wie es mein Vater tat."

Die Polizei-Serie Blue Bloods endet 2024 nach 14 Jahren. Für die Schauspielenden bedeutet dies einen intensiven Abschied. Hierbei stand Tom Selleck einem seiner Co-Stars auf berührende Weise zur Seite.

Die Serie Blue Bloods wird nach 14 Staffeln abgesetzt. Das bedeutet auch, nach 14 Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit. Die Schauspielerin Bridget Moynahan, vor der Kamera die Polizistentochter Erin Reagan, reagierte sehr emotional auf die Situation.

Für Tom Selleck sind seine Kolleg:innen aus Blue Bloods seine Familie, die er bis zum letzten Drehtag unterstützte

Bridget Moynahan empfindet das Ende der Serie als einen tiefen Verlust, wie die Seite People berichtet. Moynahan verweist auf das enge familiäre Verhältnis der Schauspielenden am Set von Blue Bloods:

Das war 14 Jahre lang unser tägliches Leben. Und wir haben alle großen Lebensmomente gemeinsam erlebt, ob Geburten, Todesfälle, Eheschließungen, Scheidungen, Krankheiten, wir haben alles gemeinsam durchgestanden.

Die gegenseitige Zuneigung wurde auch am letzten Drehtag von Bridget Moynahan und Kollege Donnie Wahlberg deutlich.

Obwohl Tom Selleck alias Serien-Vater Frank Reagan seine Szenen bereits abgedreht hatte, kam er zurück ans Set, um seine Schauspiel-Kolleg:innen emotional zu unterstützen:

Wir standen hinter einem Monitor – ich bin ganz gerührt, während ich das sage – und ich hatte meinen Arm um Tom gelegt, und er hielt meine Hände fest, so wie es mein Vater tat. Wir waren einfach so dankbar, und er war so gnädig. So war es vom ersten Tag an: 'Schön, Sie kennenzulernen. Wir sind eine Familie.'

Wie Moynahan betonte, bedeutete ihr dieser finale Moment an der Seite von Tom Selleck sehr viel:

Diese Liebe und Wertschätzung und dieser Respekt, ohne dass man es je sagen muss. Und die Wertschätzung für alles, was wir gerade aufgebaut hatten, während wir unserem Bruder, Sohn, Teamkollegen und einer solchen Stimme und einem solchen Gesicht der Serie dabei zusahen, wie er seine letzte Szene beendete, das war wirklich sehr emotional.

Ihre Dankbarkeit gilt auch den Fans der Serie, welche für den Cast von Blue Bloods ebenfalls Teil der Familie sind.

Wie Bridget Moynahan berichtete, teilten sie und der Rest des Teams von Blue Bloods während der finalen Dreharbeiten zahlreiche berührende Abschiedsmomente miteinander.

Die 14. und letzte Staffel von Blue Bloods wurde in den USA in zwei Hälften ausgestrahlt, wobei Teil 2 am 18. Oktober in den Staaten startet. In Deutschland sind die bisherigen Episoden noch nicht erschienen.