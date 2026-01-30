So sehen die 4 Beatles in einem der gewagtesten Filmprojekte unserer Zeit aus – erkennt ihr die Stars?

Die Biopic-Quadrologie über die Mitglieder der Band The Beatles ist ein ambitioniertes Filmprojekt, wie wir es noch nicht gesehen haben. Hier sind erste Bilder von John, Paul, George und Ringo.

Regisseur Sam Mendes (American Beauty) steckt noch Mitten in der Arbeit zu seinem musikalischen Biopic-Mammutprojekt The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, dessen vier Teile – John, Paul, George und Ringo – erst übernächstes Jahr im Kino erscheinen. Erste Bilder von den kaum wiederzuerkennenden Stars in voller Fab Four-Montur erreichen uns jetzt schon über ein für unsere Zeit ungewohntes Medium.



Erste Bilder zu den vier Beatles-Filmen – auf Postkarten

Die ersten Fotos der Beatles-Darsteller wurden auf Postkarten gedruckt, die zunächst über den Instagram-Account des Liverpool Institute for Performing Arts im Netz landeten. Natürlich dauerte es nicht lange, bis im Subreddit der Band perfekte Scans der Bilder gepostet wurden. Und hier sind sie:

Zu sehen sind, in Reihenfolge der Beatles-Postkartenbilder:

Mescal wurde durch Gladiator II zum Blockbuster-Star, nachdem er zuvor in Prestigeprojekten wie All of Us Strangers und der Serie Normal People zu sehen war. Dickinson kennt ihr vielleicht schon aus Triangle of Sadness, Blitz oder A Murder at the End of the World, Quinn aus The Fantastic Four: First Steps oder Stranger Things. Und Keoghan, der schon mehr Credits als all seine Kollegen hat, ist längst durch unzählige Filme wie The Killing of a Sacred Deer oder Saltburn bekannt.

Die Dreharbeiten zu allen vier The Beatles-Filmen laufen bereits seit Ende 2025 und werden Mendes noch das ganze aktuelle Jahr beschäftigen.



Wann kommen die 4 Beatles-Filme ins Kino?

Obwohl die Filmstars noch auf sich warten lassen, gibt es bereits ein Startdatum für die Beatles-Biopics. Alle vier Filme sollen gleichzeitig am 7. April 2028 US-Premiere feiern.

Ein weiteres Projekt, das vor fünf Jahren für Aufsehen sorgte, war die mehrteilige Doku The Beatles: Get Back von Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson. Falls ihr euch vor dem vierteiligen Dokudrama von Sam Mendes damit einstimmen wollt, findet ihr sie bei Disney+ im Stream.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

