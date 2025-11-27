So sieht Dorothy in Wicked 2 aus: Darstellerin Bethany Weaver befriedigt mit Bildern die Neugier der Oz-Fans

Wicked 2 versteckte 138 Minuten lang ihr Gesicht: Nun enthüllte Dorothy-Darstellerin Bethany Weaver nie gesehene Bilder vom Fantasy-Dreh und von sich selbst.

Wicked: Teil 2 ist letzte Woche gestartet und hat einen extrem erfolgreichen Start an den Kinokassen hingelegt. Nachdem der erste Wicked-Film uns die Schulzeit der Freundinnen Elphaba und Glinda gezeigt hatte, erreicht der Kampf um Oz nun seinen Höhepunkt – auch deshalb, weil eine gewisse Dorothy Gale mit ihrem Haus und Hund das magische Land erreicht und gegen die "böse Hexe" auszieht.

Die bekannte Zauberer von Oz- Geschichte von Autor L. Frank Baum findet in der Wicked-Fortsetzung allerdings nur am Rande statt, weshalb der zweite Film nie Dorothys Gesicht enthüllt. Das hat Dorothy-Schauspielerin Bethany Weaver jetzt jedoch geändert.

So sieht die Schauspielerin von Dorothy in Wicked 2 aus

Im tief ins Detail gehenden Wicked 2-Interview mit Moviepilot erklärte Jon M. Chu, dass eine frühe Drehbuchversion verworfen wurden, in der Dorothy sogar Dialoge hatte. Er hält es für eine "kluge Wahl, ihr Gesicht nicht zu zeigen", damit die Freundinnen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) durchgehend im Fokus stehen und man durch den berühmten Neuankömmling nicht aus der Geschichte herausgerissen wird.



Die Neugier, wie die nur von hinten oder in flüchtigen Einstellungen angedeutete Dorothy in Wicked 2 aussieht, bleibt bei Fans nach dem Kinobesuch aber natürlich bestehen. Diesen Wissensdurst befriedigte Darstellerin Bethany Weaver nun auf ihrem Instagram-Kanal, indem sie mehrere Bilder von sich am Set im Dorothy-Kostüm enthüllte – nur echt mit blauem Kleid, glitzernden Schuhen und Hund:

Anders als Judy Garland, die 16 war, als sie Der Zauberer von Oz drehte, ist Wickeds Dorothy-Darstellerin Bethany Weaver 30 Jahre alt.

Bis zum Streaming-Start von Wicked 2 müssen sich Fantasy-Fans noch etwas gedulden, um dann zu Hause die kurzen Szenen mit Dorothy pausieren und studieren zu können. Vielleicht bietet das Bonusmaterial der Blu-ray ja später auch weitere Einblicke auf Bethany Weavers verborgenen Auftritt?

Geht es nach Wicked 2 noch weiter?

Obwohl der zweite Wicked-Film die Handlung abschließt und das Ende getreu der Musical-Vorlage abliefert, wird beim Filmstudio Universal aufgrund des Kinoerfolgs schon über potenzielle Wicked-Sequels nachgedacht. Darin müssten aber nicht notwendigerweise wieder Elphaba und Glinda im Fokus stehen. Auch andere Figuren der reichhaltigen Welt könnten in den Fokus rücken. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Dorothy-Remake von Der Zauberer von Oz?

