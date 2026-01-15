Erstes Bild der neuen Lara Croft: So sieht Game of Thrones-Star Sophie Turner in Tomb Raider aus

Amazon legt Tomb Raider als Serie neu auf. Jetzt gibt es den ersten Blick auf Game of Thrones-Star Sophie Turner als Lara Croft.

Seit acht Jahren warten die Lara Croft-Fans auf eine Realfilmrückkehr, jetzt ist es so weit: Das erste Bild von Sophie Turner (Game of Thrones) als Heldin der Abenteuersaga ist da. Für Amazon Prime Videos Tomb Raider-Serie schlüpft sie in die Stiefel der berühmten Action-Archäologin.

Erstes Tomb Raider-Bild enthüllt ikonischen Lara Croft-Look

Wie Variety berichtet, gibt es jetzt das erste Bild zur neuen Tomb Raider-Serie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darauf zu sehen ist Turner in einem klassischen Look. Das Outfit mit roter Sonnenbrille und die Frisur mit abstehender Haarsträhne erinnern an den ersten Teil der Spielevorlage von 1996.

Wichtige Details zur Handlung der Serien-Neuauflage sind noch nicht bekannt, erst kürzlich wurden aber große Teile des Casts bekannt gegeben. Zur Besetzung gehören Stars wie Sigourney Weaver (Alien) und Jason Isaacs (Harry Potter-Reihe). Produziert und geschrieben wird die Serie von Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Wann kommt die Tomb Raider-Serie zu Amazon Prime Video?

Die Amazon-Serie befindet sich aktuell noch in einem sehr frühen Stadium. Wir rechnen nicht vor 2027 mit einem Streaming-Start.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.