So sieht Haymitch im neuen Tribute von Panem-Film aus: Bilder vom Set enthüllen die junge Version

Aktuell laufen die Dreharbeiten zum neuen Film aus dem Hunger Games-Universum. Neue Schnappschüsse vom Tribute von Panem-Set gewähren einen ersten Blick auf die junge Version von Haymitch.

In den ersten vier Die Tribute von Panem-Filmen hat er bereits eine zentrale Rolle gespielt. Jetzt erfahren wir seine Vorgeschichte: Haymitch Abernathy ist der Protagonist von Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping und erlebt seine eigene Version der tödlichen Hungerspiele, die jährlich im dystopischen Staat Panem ausgetragen werden.

Nachdem Woody Harrelson im Original als Haymitch zu sehen war, übernimmt im Prequel der Newcomer Joseph Zada die Rolle von Katniss Everdeens späterem Mentor. Offizielle Bilder von Zada in der Rolle wurden bislang nicht veröffentlicht. Dafür erreichen uns heute ein paar spannende Schnappschüsse vom Set des neuen Hunger Games-Films.

Achtung, es folgen minimale Spoiler!

Die Tribute von Panem: Joseph Zada stellt sich als Hungerspiele-Gewinner Haymitch Abernathy vor

Auf den Set-Bildern ist ein großes Poster von Joseph Zada als Haymitch Abernathy zu sehen, das ihn zum Gewinner der 50. Hungerspiele erklärt. Die Handlung des Films beschäftigt sich somit nicht nur mit den nervenaufreibenden Ereignissen in der Arena, sondern geht noch ein ganzes Stück weiter, ähnlich wie es zuletzt auch bei Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes der Fall war.

Für Joseph Zada markiert Sunrise on the Reaping die erste große Blockbuster-Hauptrolle seiner Karriere. Bislang war der australische Schauspieler überwiegend in Serien zu sehen, etwa Total Control, Invisible Boys und Solange wir lügen. Darüber hinaus gehört er zum Cast der kommenden Netflix-Neuverfilmung Jenseits von Eden.

Die Tribute von Panem-Reihe hat in der Vergangenheit gute Erfahrung damit gesammelt, aufstrebende Schauspieler:innen in tragenden Rollen zu casten. Tom Blyth und Rachel Zegler als Coriolanus Snow und Lucy Gray Baird im vorherigen Ableger sind das beste Beispiel dafür. Dennoch gehören ebenso einige große Namen zum Cast.

Der Hauptcast von Sunrise on the Reaping:

Inszeniert wird Sunrise on the Reaping von Francis Lawrence, der seit Catching Fire alle Panem-Filme ins Kino gebracht hat. Nina Jacobson, die die Reihe seit dem ersten Teil als Produzentin betreut, ist ebenfalls in den neuen Film involviert. Die Adaption der Vorlage zeichnet Billy Ray verantwortlich, der auch schon bei Teil 1 mitgeschrieben hat.

Wann startet der neue Die Tribute von Panem-Film im Kino?

Über ein Jahr müssen wir uns noch auf den Kinostart von Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping gedulden. Erst am 19. November 2026 dürfen wir mit dem jungen Haymitch in die Welt der Hungerspiele zurückkehren. Bis dahin werden aber sicherlich noch diverse Trailer veröffentlicht, die uns ein besseres Bild des Prequels verschaffen.