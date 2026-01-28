So sieht Henry Cavill im Highlander-Reboot aus: Erste Bilder zum heiß erwarteten Fantasy-Epos enthüllt

Henry Cavill hat die ersten Bilder zum Highlander-Reboot von John Wick-Macher Chad Stahelski enthüllt. Sie zeigen den Superman-Star in der ikonsichen Fantasy-Rolle.

Es kann nur einen ... Henry Cavill geben. Und dieser steht nach seiner Verletzung wieder voll mit dem Highlander-Reboot von John Wick-Regisseur Chad Stahelski in den Startlöchern. Erste Bilder zeigen den Superman-Star jetzt endlich als legendären Schwertkämpfer Connor McLeod auf dem Weg zum nächsten Duell.

Erster Blick auf Fantasy-Blockbuster Highlander: Henry Cavill in legendärer Rolle

Henry Cavill veröffentlichte die Bilder höchstpersönlich auf seinem Instagram-Account und teilte dazu ein paar hellhörig machende Worte mit seinen Fans:

Happy First Look für Highlander! Das war eine ganz schöne Reise für mich, wovon ich euch mehr erzähle, wenn die Zeit gekommen ist, aber es ist ein besonderer Moment, das mit euch teilen zu können. Ich hoffe es gefällt euch.

Worauf Cavill da anspielt, kann nur gemutmaßt werden. Doch könnte er sich womöglich auf die sehr lange Produktionsgeschichte des Fantasy-Reboots beziehen, das fast 20 Jahre in Planung ist. Regisseur Chad Stahelski stieß letztendlich 2016 zum Projekt, Henry Cavill wurde 2021 offiziell für die Hauptrolle verpflichtet.

Letztes Jahr musste der Dreh ein weiteres Mal verschoben werden, da sich Cavill beim Training eine Verletzung zuzog. Im Oktober 2025 zeigte sich der Mann aus Stahl jedoch bereits auf neuen Bildern beim Training.

Neben Cavill sind in dem Fantasy-Reboot unter anderem Gladiator-Star Russell Crowe, Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) und Karen Gillan (Jumanji: Willkommen im Dschungel) zu sehen.

Wann kommt Fantasy-Kracher Highlander mit Henry Cavill?

Einen offiziellen Kinostart hat Highlander bisher nicht erhalten. Wir rechnen mit dem Film jedoch nicht vor 2027 auf der großen Leinwand.

Highlander legt den 80er-Jahre-Klassiker mit Christopher Lambert und Sean Connery neu auf. Darin geht es um den Schotten Connor McLeod, der sich im 16. Jahrhundert als einer von wenigen unsterblichen Schwertkämpfer erweist und über Dekaden hinweg in gefährlichen Duellen unter Beweis stellen muss.