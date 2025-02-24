So sollte Charlie Sheens Rückkehr im Finale von Two and a Half Men aussehen, aber er weigerte sich: "Wir kontaktierten ihn, aber er mochte die Idee nicht"

Vor 10 Jahren endete die Erfolgssitcom Two and a Half Men ohne den von vielen Fans erhofften letzten Auftritt von Charlie Sheen. Doch woran scheiterte seine Rückkehr?

Es gibt wohl nur wenige Sitcom-Stars, denen ihre Serienrolle derart auf den Leib geschrieben wurde wie Charlie Sheens Protagonist in Two and a Half Men. Die Gemeinsamkeiten des Schauspielers mit seiner Figur Charlie Harper waren teilweise erstaunlich. Anders als sein fiktives Gegenstück provozierte Sheen mit seinen Alkohol-Eskapaden aber keine Publikumslacher, sondern schlussendlich seinen Rausschmiss aus der CBS-Serie nach Staffel 8.

Dennoch wäre es beinahe zu einer Rückkehr des Stars im Finale von Two and a Half Men gekommen, das 2015 über die heimischen Bildschirme flimmerte. Der Wunsch der Fans nach einem letzten Auftritt Sheens konnte allerdings nicht erfüllt werden, weshalb er in der finalen Episode durch ein Double ersetzt wurde. Doch was verhinderte das Mini-Comeback des ehemaligen Hauptdarstellers?

Two and a Half Men-Schöpfer wollte Charlie Sheen zurückholen, aber der fand das Drehbuch doof

Wir erinnern uns kurz zurück: In der letzten Folge von Two and a Half Men werden die Charaktere um Alan Harper (Jon Cryer) mit der Vermutung konfrontiert, dass dessen tot geglaubter Bruder Charlie in Wahrheit noch am Leben ist. Dies bestätigt sich in der finalen Szene, in der Charlie an der Tür seines ehemaligen Strandhauses klingelt und daraufhin von einem herabfallenden Piano erschlagen wird.

Die nur von hinten gezeigte Person war jedoch nicht wirklich Charlie Sheen, sondern lediglich ein Double des Schauspielers. Tatsächlich hätte TAAHM-Schöpfer Chuck Lorre seinen Ex-Star aber gerne höchstpersönlich für diesen Moment zurück vor die Kamera geholt. Sheen war von der Drehbuch-Idee allerdings gar nicht begeistert, wie Lorre 2015 gegenüber Entertainment Weekly verriet:

Ich spürte, dass es ein großes Verlangen danach gab, Charlie zu sehen und im Finale einen Abschluss zu haben. Wir kontaktierten ihn. [...] Die ganze Idee war, dass er einen Monolog in die Kamera hält. [...] Ich dachte, das wäre ein angemessener Weg, aber er mochte die Idee nicht, und so ist das eben.



In der von Lorre verfassten Vanity Card, die nach der Episode kurz eingeblendet wurde, ging das Sitcom-Mastermind noch mehr ins Detail über die ursprünglich geplante Szene. Demnach sollte Sheen eine Art Wutrede ans Publikum halten, um sich über die Gefahren von Drogenmissbrauch auszulassen und dass dieser ihm nichts anhaben könne, da er unbesiegbar sei. Danach sollte ihn das herabfallende Piano zerquetschen.

Sheen hingegen missfiel dieser offensichtlich augenzwinkernde Witz, der sich nahtlos in das wahre Meta-Feuerwerk der Episode eingefügt hätte. Stattdessen wollte der Geschasste lieber eine herzerwärmende Szene drehen, die seine TV-Rückkehr in einem Spin-off namens The Harpers mit ihm und Co-Star Cryer angekündigt hätte. Verständlicherweise wurde daraus nichts, weshalb der Auftritt Sheens ins Wasser fiel.

Immerhin wurden TAAHM-Fans im Finale mit anderen namhaften Cameos (u. a. Arnold Schwarzenegger und Christian Slater) entschädigt. Zudem kam es Jahre später dank der Comedy-Serie Bookie wahrhaftig noch zu einer Wiedervereinigung von Lorre und Sheen.

Wo läuft Two and a Half Men im Stream?

Für einen Rewatch von Two and a Half Men könnt ihr auf die Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und RTL+ zurückgreifen. Dort ist die Sitcom in den jeweiligen Abo-Flatrates komplett verfügbar.