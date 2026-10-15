So tief berühren wird mich dieses Jahr kein Film mehr: Im Abo streamt jetzt ein bildgewaltiges Abenteuer nach wahrer Geschichte

Dieser Film bei Apple TV hat mich in seinen Bann gezogen, wie es 2026 kein anderer konnte oder können wird. Denn er erzählt eine wahre Geschichte und spricht mir dabei direkt aus der Seele.

Während ich diesen Artikel verfasse, kann ich über den Rand des Laptops hinweg aus dem Fenster sehen. Auf meine geliebten Alpen. Die eine Konstante in meinem Leben, die ich nie aufhören werde, zu lieben. Ich steige auf Berge, seit ich laufen kann. Komischerweise habe ich dabei trotzdem nie verstanden, warum Leute unbedingt ihr Leben riskieren und den Mount Everest besteigen wollen. Bis jetzt.

Tenzing – ein Name, der oft vergessen wird, wenn es um die erste Besteigung des Mount Everest geht. Edmund Hillary schaffte das 1953 als einer der ersten zwei Menschen auf diesem Planeten. Gemeinsam mit seinem Kameraden und Sherpa Tenzing Norgay schrieb er Geschichte. Ebendiese Geschichte erzählt der unglaublich von Jennifer Peedom inszenierte Film bei Apple TV. Er hat mich komplett umgehauen.

Tenzing erzählt eines der größten Abenteuer des 20. Jahrhunderts aus neuer Perspektive

Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) sieht seit seiner Kindheit zu dem Berg auf, den all die Fremden, die in seine Heimat kommen, "Mount Everest" nennen. In seiner Sprache hingegen heißt er Chomolungma – die Muttergöttin. Sie ruft ihn. Tenzing will unbedingt bei einer der zahlreichen Expeditionen zu ihrem Gipfel dabei sein. Doch da er selbst kein gebürtiger Sherpa ist, gestaltet sich das schwierig.

Irgendwann zahlt sich seine Beharrlichkeit aus. Er wird als Lastenträger angeheuert, und das immer öfter. Mit jedem Vorstoß schafft er es trotz aller Gefahren weiter den Berg hinauf. Bis er 1953 zum britischen Team für die Everest-Besteigung stößt, geleitet von Colonel John Hunt (Willem Dafoe), der zustimmt, ihn als vollwertiges Teammitglied aufzunehmen.

So erhält Tenzing wie die anderen Teammitglieder, darunter auch Edmund Hillary (Tom Hiddleston), eine einmalige Chance: Mit einem Partner bis zum Gipfel vorzudringen. Doch das Zeitfenster für dieses Unterfangen ist winzig, die Bedingungen lebensfeindlich und die Zweifel an seinen Fähigkeiten von allen Beteiligten groß. Das hält Tenzing trotz allem nicht auf.

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Tenzing bei Apple TV hat mich tief in der Seele gepackt und mein Adrenalin in die Höhe gejagt

Als Bergsteigerin habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu den ambitionierten Athleten, die Gipfel jagen wie Trophäen. Doch Tenzing dreht sowohl an der Uhr als auch an der Perspektive und hat mir zum ersten Mal die Faszination Mount Everest wirklich nahegebracht. Die tiefe Ehrfurcht Tenzings für Chomolungma wird in diesem Film auf ebenso einfühlsame wie bildgewaltige Weise eingefangen, die mir direkt aus der Seele spricht.

Der Film profitiert enorm von seinem neuen Blickwinkel. Tenzing Norgay verdient es einfach, für seinen Beitrag und seine Leistung bei dieser unglaublichen Erstbesteigung gewürdigt zu werden. Was dieser Mann auf allen Ebenen schaffte – menschlich, körperlich, psychisch – ist der Stoff, aus dem Abenteuerbücher gemacht sind.

In Phuntsoks Schauspiel schwingt ein Respekt, eine Liebe mit, die sich ungefiltert auf uns überträgt. Gleichzeitig ist uns jede Sekunde klar, wie lebensgefährlich dieser Aufstieg – vor allem im Jahr 1953 – wirklich ist. Eisspalten, Monsunwinde, Eiseskälte, zu wenig Sauerstoff: Alles wendet sich gegen das Team. Und beim Zuschauen spürt man die Elemente auf der Haut, die Anspannung, aber eben auch jeden Glücksmoment.

Wer diese beeindruckende Geschichte neu erleben möchte, kann das ab sofort mit Tenzing bei Apple TV.

