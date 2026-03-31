So viel verdienen die neuen Harry Potter-Kinderstars angeblich: Sie kriegen weniger als Daniel Radcliffe und Emma Watson

Die Gagen der neuen Harry Potter-Stars um Dominic McLaughlin sind angeblich durchgesickert. Die Summe für Staffel 1 überrascht, denn es ist weniger als das, was ihre Vorgänger verdienten.

Der Trailer für die Harry Potter-Serie ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden und hat uns erstmals die neuen Stars um Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton in Aktion präsentiert. Die frischen Jungstars haben sich für schlappe zehn Jahre verpflichtet, um Harry, Ron und Hermine für das Serienpublikum von HBO Max und eine brandneue Generation zu verkörpern.

Dafür werden die Schauspielenden auch reichlich entlohnt, wie ein neuer Insiderbericht nahelegt. Allerdings kommt die Summe nicht mal annähernd an das heran, was die Vorgänger um Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint vor 25 Jahren kassierten.

500.000 Pfund für Harry Potter Staffel 1: So viel sollen die neuen Fantasy-Stars verdienen

Wie das britische Boulevardblatt The Sun von seinen Quellen erfahren haben will, verdient das goldene Trio allein für die 1. Staffel jeweils 500.000 Pfund. Ein Insider ordnete diese Summe mit treffenden Worten ein:

Das ist ein deftiger Zahltag für die drei Kinder, die noch nicht einmal ihre Teenager-Jahre erreicht haben – und das ist erst der Anfang. Sie bekommen 500.000 Pfund für Staffel 1. Wenn es so weitergeht, sind sie Multimillionäre, bevor sie 18 Jahre alt sind.

Bei acht Folgen kämen die neuen Jungstars somit auf eine exakte Gage von 60.000 Pfund pro Episode. Auch wenn diese Summe nicht abwegig erscheint, müssen wir diese Information noch mit großer Vorsicht genießen. The Sun kann nicht als verlässliche Quelle herangezogen werden und rühmt sich häufig mit Gerüchten und Tratsch. Die Summe kann uns jedoch als ungefährer Richtwert dienen.

Daniel Radcliffe verdiente angeblich das Doppelte für den ersten Harry Potter-Film

Stimmen diese Zahlen, beläuft sich die Gage von Dominic McLaughlin womöglich auf gerade einmal die Hälfte dessen, was Daniel Radcliffe 2001 für Harry Potter und der Stein der Weisen erhielt. Wie Celebrity Net Worth berichtete, soll Radcliffe im Alter von zwölf Jahren stolze eine Million Pfund für sein Harry Potter-Debüt erhalten haben.

Nach dem großen Erfolg von Teil 1 soll die Gage für die weiteren Filme dann noch einmal stark angestiegen sein. Am Ende der Fantasy-Reihe soll Radcliffe insgesamt 37,5 Millionen Pfund verdient haben. Das berechnet Tantiemen noch nicht mit ein, die die Summe letztendlich auf wahnsinnige 96 Millionen Pfund katapultiert haben sollen. Auch diese Zahlen wurden jedoch von offizieller Seite nie bestätigt. Also betrachtet auch diese Summen eher als ungefähre Richtwerte.

In einem Interview mit Parade erkärte Radcliffe im Jahr 2012 ganz offiziell:

Ich wurde so gut für die Harry Potter-Filme bezahlt, es ist lächerlich. Wenn mich jemand gefragt hat, 'Hast du geglaubt, dass du das Geld verdient hast?' Nein, natürlich habe ich das nicht. 'Aber hättest du es trotzdem genommen?' Natürlich.

Ich habe zufällig diese Industrie gefunden, in der Leuten komplett dumme Geldbeträge gezahlt werden. Das ist die Realität. Ich fühle mich fast schuldig, dass ich so viel aus Potter herausbekommen habe. Aber da ist diese moralische Notwendigkeit, anderen zu helfen.

Wie viel genau Emma Watson und Rupert Grint für den ersten Harry Potter-Film erhalten haben sollen, ist weniger bekannt. Schätzungen gehen von Summen zwischen 250.000 und unter eine Million Pfund aus – das wäre teilweise mehr als die Gagen der neuen Stars, jedoch weniger als Radcliffes Einnahmen.

Sollten auch diese Zahlen stimmen, kann hier noch etwas Spannendes beobachtet werden: Die Harry Potter-Serie bezahlt das goldene Trio gleichwertig, während die Harry Potter-Filme Radcliffe als klaren Hauptdarsteller herausstellten. Was das womöglich für den Inhalt der Serie bedeutet, erfahren Fans in wenigen Monaten.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Die Harry Potter-Serie hat mit dem ersten Teaser-Trailer endlich ein offizielles Startdatum erhalten. Pünktlich zu Weihnachten 2026 wird es so weit sein. Die Folgen treffen sowohl in den USA als auch in Deutschland bei HBO Max im Streaming-Abo ein.

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