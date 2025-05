So viel verdienen die Stranger Things-Stars für Staffel 5: Die Unterschiede sind gigantisch

Dass Stranger Things eine der beliebtesten Netflix-Serien ist, macht sich natürlich auch für deren Stars bezahlt. Für die finale 5. Staffel kassiert der Cast mächtig ab – wenn auch in unterschiedlichen Sphären.

Seit nunmehr drei Jahren wartet das Netflix-Publikum auf Staffel 5 von Stranger Things. Die finalen Episoden der erfolgreichen Mystery-Serie sollen irgendwann im Laufe dieses Jahres erscheinen und laut den Showrunner-Brüdern Ross und Matt Duffer "wie acht Blockbuster-Filme" daherkommen. Über 650 Stunden Material wurden hierfür aufgenommen, um Fans ein bombastisches Serien-Finale servieren zu können.

Bei all diesem immensen Aufwand verwundert es nur wenig, dass auch die Stars des Netflix-Hits für ihre Leistungen vor der Kamera fürstlich entlohnt wurden. Wie der Business-Newsletter Puck bereits 2023 enthüllte, erhielt der Cast für die letzte Staffel nämlich ordentliche Gehaltserhöhungen.

Das verdienen die Stranger Things-Stars für Staffel 5

Demnach wurden die Darsteller:innen in vier verschiedene Stufen eingeteilt, die über die jeweilige Höhe der Gagen entscheiden. Folgende Aufgliederung soll es dabei gegeben haben:



Wer übrigens Elfi-Darstellerin Millie Bobby Brown in der Gagen-Liste vermisst, braucht sich nicht zu wundern. Der Star aus Damsel und The Electric State hat nämlich einen Exklusivvertrag mit Netflix geschlossen und ist dementsprechend keiner der obigen Stufen zugehörig. Ihr Verdienst für Staffel 5 ist zwar nicht bekannt, an finanziellen Anreizen wird es ihr aber vermutlich nicht gemangelt haben.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Ein genaues Startdatum wurde für die finale 5. Staffel von Stranger Things noch nicht bekanntgegeben. Wir rechnen damit, dass Netflix die neuen Folgen im Herbst 2025 veröffentlicht. Wahrscheinlich werden diese nicht auf einen Schlag beim Streamer erscheinen, sondern in mehreren Teilen.