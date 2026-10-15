Ein Macher packt aus: So wurde das geplante Crossover zwischen Star Trek und der ältesten Sci-Fi-Serie der Welt zum "Alptraum"

Es hätte das ultimative Science-Fiction-Event werden können, bei dem sich die Universen von Star Trek und Doctor Who kreuzen. Erfahrt hier, was hinter den Kulissen schief lief, um es zu verhindern.

Das amerikanische Star Trek und das britische Doctor Who haben trotz grundverschiedener Produktionsländer und Prämissen eine Menge gemeinsam. Beide sind langjährige Sci-Fi-Institutionen mit weltweiten Fans, beide laufen seit den 60er Jahren mit mehreren Spin-offs – und beide Franchises stecken aktuell gehörtig in der Krise, sodass sowohl Trekkies als auch Whovians in eine ungewisse Zukunft blicken.

Ein Projekt, um beide Fanbases abzuholen und womöglich füreinander zu begeistern, war ein angedachtes Crossover, das man in den letzten Jahren auf die Beine zu stellen versuchte. Warum dieses jedoch zum Scheitern verurteilt war, erklärte jetzt der ehemalige Doctor Who-Showrunner Russell T. Davies.

Warum das Star Trek/Doctor Who-Crossover doch nicht zustande kam

Davies war dafür verantwortlich, Doctor Who 2005 aus der Pause zu holen und einem ganz neuen Publikum vorzustellen. Danach hatte er den Job noch einmal, bis die Serie vorläufig abgesetzt und zur Ausschreibung freigegeben wurde. Im Podcast Pilot TV von Empire packte er nun bezüglich des gescheiterten Star Trek-Crossovers aus (via TrekMovie ):

Wir haben versucht, ein Doctor Who-Crossover [mit Star Trek] hinzubekommen. Wir haben es wirklich versucht. [...] Sie brannten förmlich darauf, es zu machen. Und sie hatten sogar Gespräche darüber. Wir wollten es unbedingt hinbekommen.

RTD und sein Doctor Who-Kollege Steven Moffat, der auch schon den Showrunner-Posten hatte, sollen sogar schon Tickets nach Los Angeles gebucht haben, um sich mit den Autor:innen von Star Trek: Strange New Worlds zu treffen. Die sollte man aber am Ende nicht in Anspruch nehmen ...

Woran es scheiterte, waren die Business-Gespräche im Hintergrund. Disney+ hatte zu dieser Zeit die internationalen Streaming-Rechte an der britischen Sci-Fi-Serie, sodass man nicht nur mit der UK-Sendeanstalt BBC verhandeln musste.

Der Albtraum … war es, Paramount und Disney dazu zu bringen, es sich zu teilen. Wenn eine Serie sowohl der BBC als auch Netflix gehört, gibt es hinter den Kulissen den größten Streit darum, wer die Erstausstrahlungsrechte bekommt, wer sie zuerst zeigt … Das ist der ständige Kampf bei Fernseh-Koproduktionen: Wer zeigt sie zuerst? Wenn ich von einem Kampf spreche, meine ich einen verdammt brutalen Kampf, auf Leben und Tod.

Trotz vieler guter Ideen von beiden Seiten des Atlantiks kam es so nie zu dem geplanten Treffen, weil die Geschäftsabteilungen sich nicht einig werden konnten, wie man sich die Erstausstrahlung des potenziellen Sci-Fi-Crossovers aufteilt. So blieb es lediglich bei kleinen Easter Eggs, die sich die beiden Serien zu jener Zeit zuschossen. Schade eigentlich, aber vielleicht hätte es ohnehin nur dazu geführt, dass man Strange New Worlds noch mehr Gimmick-Hascherei vorwirft.

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Trekkies haben es gerade etwas besser, wenn es darum geht, baldigen Nachschub zu bekommen. Denn jeweils eine Staffel von sowohl Star Trek: Strange New Worlds als auch Star Trek: Starfleet Academy stehen noch aus. Beide sind im Kasten und werden wohl 2027 auf Parmaount+ erwartet.

Whovians hingegen müssen sich auf eine lange Durststrecke gefasst machen. Mehrere Produktionsfirmen haben jetzt die Chance, sich um die Fortführung der Serie zu bewerben. Steht ein Konzept, muss dieses dann offiziell bestellt, gecastet und produziert werden. Ob überhaupt noch dieses Jahrzehnt eine neue Folge ansteht, ist also überaus fraglich.