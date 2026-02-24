Sofort auf Platz 1 bei Netflix: Ein Kino-Hit mit 3 Mega-Stars, der euch garantiert zum Weinen bringt

Die Netflix-Charts der Filme haben einen neuen Spitzenreiter: Der für viele romantischste Film 2025 protzt mit drei Mega-Stars und einem Finale, in dem kaum ein Auge trocken bleiben wird.

Auf Netflix kommt die Liebe oft zu kurz. So scheint es zumindest in den Charts des Streamers, in denen oft Thriller-Hits dominieren oder Agenten-Serien die Spitze erobern. Nicht so heute: Denn die RomCom Was ist Liebe wert – Materialists ist aus dem Stand auf Platz 1 gelandet.

Neuer Platz 1 bei Netflix: 3 Mega-Stars flirten in Materialists miteinander

Materialists dreht sich um die Partnervermittlerin Lucy (Dakota Johnson), die Liebe eher als geschäftsmäßige Verbindung passender Persönlichkeiten denn als romantisch-mysteriösen Funken betrachtet. Doch bei einer Hochzeit fasst sie der reiche Geschäftsmann Harry (Pedro Pascal) ins Auge. Ihr Ex-Freund John (Chris Evans), ein Theaterschauspieler, hilft dagegen bei der Veranstaltung als Kellner aus.

Während die Beziehung mit Harry ihren Lauf nimmt, trifft Lucy plötzlich ein Schicksalsschlag – und sie muss hinterfragen, welche Idee der Liebe sie wirklich verfolgen möchte.

Materialists war 2025 in den Kinos immens erfolgreich: Die RomCom spielte laut The Numbers etwa das Fünffache ihres Produktionsbudgets ein. Dafür verantwortlich war neben den drei großen Stars im Cast sicherlich auch ein Finale, für das man sich besser eine große Packung Taschentücher zurechtlegt.

