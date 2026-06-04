Sofort auf Platz 1 bei Netflix: Die wahre Geschichte über einen Skandal, der die Menschen seit Jahrzehnten beschäftigt

In den Netflix-Charts gibt es eine neue Nummer 1 und diese überrascht überhaupt nicht. Denn sie beschäftigt sich mit einem der größten Skandale der Pop-Geschichte.

Als King of Pop ist Michael Jackson in die Musikgeschichte eingegangen, doch die Skandale um seine Person überschatteten vor allem die letzten Lebensjahre des Musikers. Das Biopic Michael widmete sich vor wenigen Monaten dem kometenhaften Aufstieg Jacksons in den 60er- bis 80er-Jahren im Kino, ließ die späteren Schattenseiten hingegen glimpflich unter den Tisch fallen.

Bei Netflix ist am 3. Juni 2026 nun eine neue Serie eingetroffen, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt. Wenig überraschend schalteten direkt zahlreiche Menschen bei Michael Jackson: Das Urteil ein und verfrachteten die Doku auf Platz 1 der Serien-Charts.

Michael Jackson: Das Urteil auf Platz 1 bei Netflix – Gerichtsverhandlung wurde zum Skandal

Die Doku-Serie knöpft sich die Gerichtsverhandlung von Michael Jackson aus dem Jahr 2005 vor, die damals immense mediale Aufmerksamkeit erhielt. Jackson wurde wegen sexuellen Missbrauchs an dem 13-jährigen Jungen Gavin Arvizo angeklagt, nachdem der Musiker seit 1993 immer wieder mit Missbrauchsvorwürfen verschiedener Jungen und ihrer Eltern gegen ihn zu tun hatte.

Michael Jackson: Das Urteil rollt die Verhandlung nun von Neuem auf und lässt dabei verschiedene Schlüsselfiguren der Anklage und Verteidigung zu Wort kommen, um zu erörtern, wie das damalige Urteil zustande kam. Denn Jackson wurde 2005 in allen zehn Anklagepunkten freigesprochen – eine Entscheidung, die bis heute von vielen kritisch gesehen wird.

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Die dreiteilige Doku kommt bei Netflix nur wenige Monate, nachdem das Biopic Michael in den Kinos eingetroffen ist, was sicherlich nicht zufällig gewählt ist. Der Musikfilm mit Jaafar Jackson zählt bisher zu den erfolgreichsten Blockbustern des Jahres und konnte laut Box Office Mojo weltweit über 850 Millionen US-Dollar einspielen. Das öffentliche Interesse am Leben des King of Pop spiegelt sich jetzt auch in den Netflix-Charts wieder.

Das ist die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix (Stand 4. Juni 2026):

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