Sofort auf Platz 1 bei Netflix: Einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten

Kein anderer Netflix-Film hat eine Chance: Ein Abenteuer-Blockbuster, der über 5 Milliionen Menschen ins Kino lockte, hat aus dem Stand Platz 1 der Charts erobert.

24 Jahre bedeuten nichts – vor allem nicht im Wilden Westen. Das gilt jedenfalls für den Kinoerfolg von Das Kanu des Manitu, mit dem Comedy-Ass Bully Herbig vergangenes Jahr seinen Mega-Hit Der Schuh des Manitu von 2001 fortsetzte. Jetzt gibt es das Sequel bei Netflix, wo es sofort die Charts dominiert.

Das Kanu des Manitu erobert Netflix: So erfolgreich war der Film im Kino

Das Kanu des Manitu dreht sich erneut um die Blutsbrüder Abahatschi (Herbig) und Ranger (Christian Tramitz), die trotz ihres fortschreitenden Alters immer noch in Fettnäpfchen tappen. So geraten sie in die Fänge einer aufstrebenden neuen Verbrecherbande, die das verehrte Kanu des Manitu finden will – und das beliebte Western-Duo soll dabei helfen.

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Dass Herbig, Tramitz und Bullyparade-Kollege Rick Kavanian sich nach 24 Jahren wieder in den Sattel schwingen wollten, war eine Sensation. Der Schuh des Manitu gilt als erfolgreichster deutscher Film aller Zeiten, sein Nachfolger schaffte es immerhin in die Top Ten. Mehr als 5 Millionen Menschen sahen ihn im Kino.

So sehen aktuell die Netflix-Charts aus (Stand 16. Juni):

Podcast für Streaming-Fans: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.