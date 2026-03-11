Sofort auf Platz 1 bei Netflix: Große Fantasy-Rückkehr, auf die Fans fast 3 Jahre warten mussten

Es gibt einen neuen Platz 1 in den Netflix-Charts. Dieser dürfte die wenigsten wirklich überraschen. Viele Fans haben sehnsüchtig auf die Rückkehr der aktuell besten Fantasy-Serie des Streamers gewartet.

Wochenlang gab es kein Vorbeikommen an der 4. Staffel von Bridgerton, die seit Ende Januar unangefochten die Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix anführte. Vor wenigen Tagen gelang es erstmals einer von Steven Spielberg produzierten Doku-Miniserie, den Streaming-Hit von der Spitze zu vertreiben. Doch jetzt gibt es einen neuen Serienkönig auf dem Netflix-Thron.

Nach einer Wartezeit von über zweieinhalb Jahren ist die Live-Action-Adaption One Piece mit Staffel 2 am 10. März zurückgekehrt und kann direkt Platz 1 der Serien-Charts für sich beanspruchen. Wenn eine der besten Fantasy-Serien von Netflix wieder in See sticht, hat die Konkurrenz keine Chance.

Neuer Platz 1 bei Netflix: In One Piece Staffel 2 wird Anime-Wahnsinn real

In der 2. Staffel von One Piece geht es für Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Strohhut-Crew endlich auf die unberechenbaren Gewässer der Grandline, wo sich der legendäre Piratenschatz von Gold Roger befinden soll. Ihr Abenteuer kollidiert jedoch direkt mit den Machenschaften einer Geheimorganisation namens Baroque-Firma und deren illustre Agent:innen-Riege.

Egal, ob eine Western-Stadt aus Whiskey Peak, die Dino-Insel Little Garden oder die verschneiten Berge des Winterkönigreichs Drum: Mit erstaunlicher visueller wie erzählerischer Vielfalt lässt One Piece Staffel 2 die junge Piratenbande unterschiedliche Orte entdecken. Mit krachender Action, mehr Herz und einer liebevollen Umsetzung des Anime-Wahnsinns kann sich die Realverfilmung nochmal selbst übertreffen und verpricht einzigartigen Blockbuster-Serienspaß, wie es ihn bei Netflix nur selten zu sehen gibt.

Die Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 11. März 2026)

Wird es eine 3. Staffel von One Piece bei Netflix geben?

Da die 2. Staffel von One Piece nur etwa die Hälfte der Alabasta-Saga aus Eiichiro Odas Vorlage verfilmt, stellt sich am Ende der acht Folgen unweigerlich die Frage: Wann kommt Staffel 3?

Die gute Nachricht: Eine Fortsetzung der Fantasy-Serie ist längst bestellt und befindet sich derzeit in Produktion. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt. Wir rechnen aber damit, dass die 3. Staffel von One Piece im Sommer oder Herbst 2027 erscheinen wird.

Mehr zu Netflix' One Piece, den Highlights aus Staffel 2 und den bevorstehenden Staffel 3-Änderungen stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: One Piece ist nach 2 Staffeln ein absoluter Netflix-Meilenstein

Nach viel zu langer Wartezeit hat sich One Piece mit Staffel 2 bei Netflix zurückgemeldet. Im Podcast besprechen wir detailliert, warum die Fantasy-Fortsetzung ein triumphaler Erfolg ist:

Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.

