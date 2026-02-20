Sofort auf Platz 1 bei Netflix: Große Thriller-Rückkehr, die zu den erfolgreichsten Serien des Streamers überhaupt gehört

Die neue Staffel der erfolgreichsten Agenten-Serie von Netflix ist gerade erst erschienen. Jetzt thront sie schon an der Charts-Spitze des Streamers.

Seit dem Start von The Night Agent im Jahr 2023 hat sich die Agenten-Serie von Netflix zu einem Mega-Hit für den Streamer entwickelt. Rund ein Jahr ist seit Staffel 2 vergangen, doch jetzt haben Fans die neuen Folgen mit Gabriel Basso als FBI-Agent Peter Sutherland bekommen, der in eine große Verschwörung hineingezogen wurde. Staffel 3 von The Night Agent wird direkt wieder fleißig gestreamt, denn die neue Season steht jetzt schon auf Platz 1 von Netflix' Serien-Top-10.

Thriller-Hit zurück an der Netflix-Spitze: Darum geht es in The Night Agent Staffel 3

In den neuen Folgen bekommt es Peter mit dem Terroranschlag auf ein Passagierflugzeug und einem flüchtigen Finanzbeamten (Suraj Sharma) zu tun, der seinen Chef getötet haben soll. Während es die Hauptfigur dabei nach Istanbul verschlägt, bekommt Peter Unterstützung von der Journalistin Isabel De Leon (Genesis Rodriguez), die an der Aufdeckung einer größeren Verschwörung arbeitet. Zu dieser gehört wohl auch der gesuchte Finanzbeamte als Teil eines Schwarzgeld-Netzwerkes.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zur neuen The Night Agent-Staffel schauen:

The Night Agent - S03 Trailer (Deutsch) HD

In ihrem Serien-Check zu den neuen Folgen schreibt Moviepilot-Redakteurin Andrea Wöger sehr positiv überrascht über S03:

Es ist eine Freude, wie sehr sich The Night Agent, ähnlich wie in Staffel 1, wieder auf die bösen Machenschaften im Weißen Haus einschießt. Es ist immer noch weit genug weg von der Realität, um unverfänglich zu bleiben, aber nah genug dran, um beim Schauen Freude zu bereiten. Als dem Präsidenten in einer späteren Folge ein genüssliches "Fi** dich" von einer der Hauptdarstellerinnen entgegengeworfen wird, möchte man gleich mitmachen.

Ich würde The Night Agent aber nicht als Politthriller bezeichnen. Dafür interessieren sich die Drehbücher zu wenig für tatsächliche Politik und Ränke. Es ist wie in Staffel 1 vielmehr ein Agententhriller, der dahin tritt, wo in großen US-Produktionen viel zu wenig hingetreten wird.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 20. Februar 2026):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

