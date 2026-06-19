Sofort auf Platz 1 bei Netflix: Neue Thriller-Miniserie, die ihr an einem Nachmittag schauen könnt

Bei Netflix ist jetzt eine neue Miniserie eines gewaltigen Thriller-Universums mit absoluter Star-Besetzung an den Start gegangen. In den Serien-Charts konnte sich die Serie sofort die Spitzenposition sichern.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Harlan Coben mittlerweile zu den größten Thriller-Schriftstellern seiner Generation gehört. Mit über 80 Millionen Büchern, die weltweit in rund 45 Sprachen übersetzt wurden, kann der 64-jährige US-Amerikaner schon jetzt auf eine stattliche Karriere zurückblicken.

Seit Jahren hat Netflix sich einen Exklusivdeal für viele seiner Stoffe gesichert und mittlerweile ein richtiges Harlan Coben-Universum etabliert. Die neueste Miniserie Harlan Cobens Nur für dein Leben ist frisch auf Netflix gestartet und dominiert dort die Charts.

Neue Harlan Coben-Serie stürmt die Spitze der Charts

In Nur für dein Leben wird die Geschichte von David Burroughs erzählt, der wegen des Mordes an seinem Sohn im Gefängnis sitzt. Burroughs ist jedoch unschuldig und bemüht sich, angetrieben von der Hoffnung, dass sein Sohn eventuell doch noch lebt, aus dem Gefängnis zu entkommen. Ins Leben gerufen wurde die Serie von Robert Hull (Gotham) und mit Sam Worthington (Avatar) sowie Britt Lower (Severance) ist Nur für dein Leben auch hochkarätig besetzt.

Auf Netflix konnte die Serie sich sofort den ersten Platz an der Spitze der Seriencharts sichern und stößt somit die spanische Krimi-Serie Urteilsverlust vom Thron.

Das sind die aktuellen Serien-Charts bei Netflix (Stand: 19. Juni 2026):

Wird es eine zweite Staffel von Nur für dein Leben geben?

In insgesamt acht Episoden erzählt Harlan Cobens Nur für dein Leben die gesamte Geschichte der Romanvorlage. Da die Serie bei Netflix auch von vornherein als Miniserie konzipiert wurde, ist eine zweite Staffel äußerst unwahrscheinlich.

Mehr Netflix-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serien- und Staffel-Neustarts umfassen diesen Monat zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres (House of the Dragon und Avatar) sowie das Serien-Remake von Martin Scorseses Kap der Angst. Außerdem endet eine der besten Serien der Gegenwart.

