Sofort in 72 Ländern auf Platz 1: Eine der größten Sci-Fi-Serien des Jahres ist bei Disney+ das Maß aller Dinge

Der neue Serien-Blockbuster VisionQuest hat sich beim Streaming-Dienst Disney+ vor alle anderen Serien und Filme auf den 1. Platz gesetzt. Die Sci-Fi-Serie führt eine gefeierte Marvel-Trilogie zu Ende.

Nach WandaVision und Agatha All Along geht mit der neuen Sci-Fi-Serie bei Disney+ die vielleicht originellste Reihe innerhalb des Marvel Cinematic Universe zu Ende. VisionQuest beschließt die sogenannten WandaVision-Trilogie und beleuchtet den neu geborenen White Vision. Während im Kino Spider-Man: Brand New Day kürzlich Rekorde brach und viele Fans auf Avengers: Doomsday im Dezember hinfiebern, ist auch bei Disney+ keine Marvel-Müdigkeit zu spüren.

VisionQuest ist ein origineller Sci-Fi-Blockbuster

Die achtteilige Miniserie von Showrunner Terry Matalas vollendet den Handlungsbogen, der 2021 mit WandaVision begann und 2024 durch Agatha All Along fortgesetzt wurde. Die komplexen Themen rund um Wandas Trauerverarbeitung machte WandaVision zu einem kreativen Serienjuwel inmitten gleichförmiger MCU-Kinofilme. In VisionQuest wird nun die andere Seite des auseinandergerissenen Liebespaares betrachtet. Wie geht es eigentlich dem Synthezoid Vision (Paul Bettany), nachdem er als White Vision neugeborenen wurde?

VisionQuest nimmt uns mit in Visions Kopf. Dort haust die ehemalige KI von Tony Stark aka Iron Man in einem prächtigen Anwesen. Seine WG der etwas anderen Art beziehen unter anderem J.A.R.V.I.S. (James D'Arcy), F.R.I.D.A.Y. (Orla Brady), E.D.I.T.H. (Emily Hampshire) und das gar nicht mal so heimliche Highlight: James Spader (The Blacklist) als Ultron.

Einerseits ist VisionQuest eine der größten Sci-Fi-Serien des Jahres, gemessen an Budget und Publikum, aber es ist mehr als das. Mein Kollege Matthias Hopf schreibt in seinem Serien-Check zu VisionQuest:

Im Kern haben wir es wieder mit einer Familiengeschichte zu tun. VisionQuest legt sich jedoch nicht auf ein Genre fest. Was eben ein stylisher Techno-Thriller war, entpuppt sich im nächsten Moment als Buddy-Movie, in dem sich Vision und Ultron zanken. Zudem bleibt die Retro-DNA von WandaVision erhalten, dieses Mal mit einem besonders starken britischen Einschlag – ein kleiner Streifzug durch die TV-Geschichte inklusive.

Die ersten beiden Episoden, die am 14. Oktober veröffentlicht wurden, haben sich direkt eine hohe 8,1 von 10 bei der Bewertungsplattform IMDb eingehandelt. Auch die Kritiken sind VisionQuest mit einem Rotten Tomatoes -Score von 90 Prozent positiver Besprechungen gnädig. In fast allen Ländern schoss die Serie zum Start auf Platz 1.

Nur in drei Ländern schießt VisionQuest zum Start nicht auf Platz 1

Bis auf Portugal, Singapur und Taiwan setzt das Publikum VisionQuest in allen weiteren 72 Ländern, in denen die Serie startete, direkt auf Platz 1. Weder die bisherige Film-Platz 1 Toy Story 5 noch die größte Serien-Konkurrenz Coven Academy können dem Neustart das Wasser reichen. So sieht die Top 10 der Serien und Filme aktuell in Deutschland aus (Stand 19.10.2026):

Die Top 10 von Disney+ werden in Kürze bestimmt noch einmal gehörig aufgemischt, wenn am 21. Oktober der neue Vaiana-Realfilm ins Streaming-Abo Einzug erhält. In Portugal, Singapur und Taiwan stehen übrigens jeweils Grey's Anatomy, Modern Family und die chinesische Produktion Against the Current auf Platz 1. Vielleicht kann Vaiana mehr dagegen ausrichten als VisionQuest.

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Wenn ihr Sci-Fi-Fans seid, dann war VisionQuest für euch bei Weitem nicht das einzige Highlight der letzten und nächsten Monate. Hört für mehr Tipps unseren Podcast:

Die größten Sci-Fi-Serien-Highlights Ende 2026 und 2027 im Podcast

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. In dieser Folge von Streamgestöber bekommt ihr einen Überblick:



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Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.

