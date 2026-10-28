Sofort in den Netflix-Charts: Die erschütternde Geschichte eines der größten Stars der 90er

Seit gestern streamt bei Netflix eine neue 3-teilige Doku, die den verstorbenen Friends-Star Matthew Perry ehrt. In den Charts steht sie direkt auf Platz 2. Hier erfahrt ihr mehr Details darüber.

Vor drei Jahren ist Schauspielstar Matthew Perry aufgrund einer Überdosis des Narkosemittels Ketamin gestorben. Bekannt und beliebt war der Amerikaner vor allem für seine Rolle als Chandler Bing in der Kult-Sitcom Friends. Jetzt ist auf Netflix eine 3-teilige Dokumentation über Perry erschienen, die das Leben und die Karriere des Stars würdigt. In der Serien-Top-10 des Streamers steht The One About Matthew Perry gerade schon auf Platz 2 hinter dem aktuellen Spitzenreiter Lupin.

Neu in den Netflix-Charts: Das erwartet euch in der Netflix-Doku über Matthew Perry

Die Doku von Regisseurin Mary Robertson zeichnet zunächst den Aufstieg von Perry und seinen Mega-Erfolg als Teil von Friends nach. The One About Matthew Perry beleuchtet schließlich auch den jahrelangen Kampf des Stars gegen die Abhängigkeit. Ab 1997 sprach dieser erstmals über Probleme mit Tabletten und Alkohol. Neben diversen öffentlichen Auftritten über die Jahre veröffentlichte Perry 2022 seine Autobiografie Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, in der er detailliert über seine Suchterkrankungen schreibt.

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In der Netflix-Doku gibt es neben Archivmaterial mit dem Friends-Cast keine neuen Interviews mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Im Gespräch mit der New York Times erklärte die Regisseurin, dass Perrys Co-Stars angefragt wurden und nicht daran teilnehmen wollten. Robertson respektiert ihren Wunsch, nicht nochmal in der Öffentlichkeit trauern zu wollen. Stattdessen kommt in The One About Matthew Perry erstmals ausführlich Perrys Schwester Mia Perry Bowick zu Wort, die viele private Einblicke in das Leben ihres Bruders gewährt.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 28. Oktober 2026):

The One About Matthew Perry streamt seit dem 27. Oktober 2026 bei Netflix und besteht aus insgesamt drei Episoden, die jeweils rund eine Stunde lang sind. Falls ihr jetzt nostalgisch geworden seid und mal wieder Friends streamen wollt, findet ihr alle zehn Staffeln der Sitcom ebenfalls bei Netflix im Abo.

Und falls euch jetzt schon interessiert, welche Serien-Highlights ihr im kommenden Monat streamen könnt, hört hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.