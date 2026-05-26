Sofort Netflix-Nr. 1 in 20 Ländern: Der Actionfilm lief erst vor 3 Monaten im Kino

Nach dem langen Pfingswochenende gibt es eine neue Nummer 1 in den Netflix-Charts. Diese wartet mit einer sportlichen Ziege und jeder Menge Action auf.

Das lange Pfingstwochenende liegt hinter uns und wer sich bei den hitzigen Temperaturen nicht im Freibad die Zeit vertrieben hat, hat womöglich einen bestimmten Film bei Netflix geschaut. Er ist am Sonntag bei dem Streamer im Programm eingetroffen und konnte direkt die Spitzenposition der Charts erobern. Die Rede ist von G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge.

G.O.A.T. auf Platz 1 bei Netflix: Darum geht's im tierischen Sportfilm

G.O.A.T. dreht sich um die Teenager-Ziege Will Harris, der von einer Profikarriere im Roarball träumt. Die rasante Sportart war bisher jedoch eher den größten und schnellsten Tierarten vorbehalten. Zwischen Panthern, Pferden und Nashörnern standen die Chancen für eine kleine Ziege bisher eher schlecht.

Doch Will gibt seinen Wunsch nicht auf und erhält die Möglichkeit, in der Oberliga zu spielen. Während er auch von seinen neuen Team-Kollegen reichlich Gegenwind erfährt und sich unter Mühen beweisen muss, könnte Will die Sportart vielleicht sogar für immer verändern.

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Der Animationsfilm von Adam Rosette und Tyree Dillihay ist am 19. Februar 2026 in den deutschen Kinos angelaufen und hat somit nur knapp drei Monate später seinen Weg ins Netlix-Programm gefunden, wo der Film direkt zum Hit geworden ist. Laut Flixpatrol steht G.O.A.T. nicht nur in Deutschland, sondern in 20 Ländern auf Platz 1. In Deutschland steht der Film neben folgenden Titeln in den Charts (Stand: 26. Mai 2026):

In der englischen Originalversion sind in G.O.A.T. unter anderem Stranger Things-Star Caleb McLaughlin, Gabrielle Union (Breaking In) und Nicola Coughlan (Bridgerton) zu hören.



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Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.

