Erst gestern hat Amazon Prime einen neuen Originalfilm veröffentlicht. Schon heute steht er auf Platz 1 der Streaming-Charts. Was versteckt sich hinter Clashing Through the Snow?

In wenigen Tagen ist der erste Advent. Für Streaming-Dienste wie Amazon Prime bedeutet das vor allem eines: höchste Zeit für Weihnachtsfilme. Bereits seit ein paar Wochen tauchen hier und da gemütliche Klassiker zur besinnlichen Jahreszeit auf. Mit Clashing Through the Snow will Amazon Prime diese Liste nun erweitern.

Ob der Weihnachts-Roadtrip tatsächlich ein neuer Klassiker wird, lässt sich erst in ein paar Jahren mit Sicherheit sagen. Schon jetzt steht aber fest: Das Publikum ist gehookt: Clashing Through the Snow hat es direkt zum Start auf Platz 1 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Amazon Prime in Deutschland geschafft.

Die Weihnachts-RomCom Clashing Through the Snow hängt die Konkurrenz bei Amazon Prime ab

Die Geschichte von Clashing Through the Snow dreht sich um Hannah Hendricks (Michelle Randolph) und Ryan Mitchell (Christopher Briney). Als Lektor:innen arbeiten sie im selben Verlag. Sie können sich gar nicht ausstehen – und dann kommt eines Tages die bittere Nachricht, dass eine ihrer Stellen gestrichen werden muss.

Hannah setzt alles daran, um den nächsten Bestseller zu veröffentlichen. Bianca Hart (Julia Fox) soll das Wunder für sie vollbringen. Ryan hat allerdings auch schon ein heißes Eisen im Feuer. Ein wichtiges Meeting in New York soll die Entscheidung bringen. Doch dann macht ein Schneesturm den beiden einen Strich durch die Rechnung.

Ob sie wollen oder nicht: Hannah und Ryan sind gezwungen, sich einen Mietwagen zu teilen und die gesamte Reise gemeinsam auf engstem Raum zu verbringen. Schlimmer geht es nicht. Dann sprühen auf einmal allerdings unerwartete Funken zwischen den Rival:innen, die versuchen, sich gegenseitig den Job wegzunehmen.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand 24. November 2026):

Enemies-to-Lovers bei Amazon Prime: Clashing Through the Snow setzt auf bewährtes RomCom-Muster

Clashing Through the Snow wartet mit einer klassischen RomCom-Prämisse auf und folgt dem Enemies-to-Lovers-Muster. Das hat in der Vergangenheit schon oft funktioniert. Wie es aussieht, zündet auch die Kombination der aufstrebenden Stars Michelle Randolph (1923) und Christopher Briney (Der Sommer, als ich schön wurde).

Inszeniert wurde der Film von Carlson Young, die Amazon bereits zwei romantische Hits beschert hat. 2024 brachte sie First Class bei dem Streamer an den Start. Dieses Jahr im Sommer folgte The Last Sunrise. Nun hat sie ihr Schaffen um einen festlichen Beitrag erweitert, der prädestiniert ist, die nächsten Wochen die Charts zu dominieren.

Clashing Through the Snow, der hierzulande den Zusatztitel Ein Weihnachts-Roadtrip erhalten hat, befindet sich seit dem 23. November 2026 bei Amazon Prime im Abo. Mit einer Laufzeit von überschaubaren 107 Minuten, frechen Pointen und sehr viel Gefühl eignet er sich perfekt für einen entspannten Weihnachtsfilmabend.

