Sofort Platz 1 bei Amazon Prime: Der Beginn des wohl größten Serienfinales des Jahres stürmt die Charts

Gestern ist der Auftakt des wahrscheinlich größten Serienfinales 2026 bei Amazon Prime gestartet. Wenig überraschend steht die Rückkehr sofort auf Platz 1 der Charts des Streamers.

Nach fast zwei Jahren Wartezeit ist gestern, am 8. April 2026, das große Serienfinale des Amazon Prime-Hits The Boys gestartet. Der Streamer hat die ersten beiden Folgen veröffentlicht, in denen es zu einem schockierenden Tod kommt. Die Rückkehr der Superhelden-Satire hat sofort die Charts gestürmt. In der Top 10 von Prime Video thront The Boys mit dem Auftakt des großen Finales aktuell auf Platz 1.

Der Beginn vom Ende: Darum geht es in The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime

In den letzten Folgen der Serie von Showrunner Eric Kripke wollen Billy Butcher (Karl Urban) und seine Verbündeten Oberbösewicht Homelander (Antony Starr) endlich bezwingen. Dieser hat die USA mittlerweile in ein totalitäres Regime verwandelt, in dem politische Gegner von patriotischen Superhelden gejagt und eingesperrt werden.



Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zum The Boys-Finale schauen:

The Boys - S05 Trailer (Deutsch) HD

Zum Start wurden bei Amazon Prime zwei von insgesamt acht Folgen der finalen The Boys-Season veröffentlicht. Jede weitere neue Episode folgt im Wochentakt. Folge 3 erscheint demnach am Mittwoch, den 15. April, im Prime-Abo.

Nach dem Ende der Hauptserie müssen sich Fans noch nicht komplett von dem derben Superhelden-Universum verabschieden. Neben den bereits angelaufenen Ablegern Diabolical und Gen V sollen auch noch Vought Rising über Jensen Ackles' Soldier Boy und das geplante internationale Spin-off The Boys: Mexico erscheinen.

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