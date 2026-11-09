Sofort Platz 1 bei Amazon: Thriller mit Mega-Star, den er für sein langjähriges Stunt-Double drehte

Die Amazon-Charts der Filme hat gerade ein Thriller mit Liam Neeson erobert, der dort einen Ex-Soldaten auf der Flucht spielt. Regie führte das langjährige Stunt-Double des Stars.

Auf die Frage, wer Liam Neeson ist, bekommt man je nach Generation unterschiedliche Antworten. Manchen ist er als Ritter aus Excalibur im Gedächtnis. Viele erinnern sich an seine Oscar-nominierte Hauptrolle aus Schindlers Liste. Einige sehen in ihm Jedi-Mentor Qui-Gon Jinn aus Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung. Alle, die mit 96 Hours aufgewachsen sind, kennen ihn dagegen als Action-Helden. Dessen neuestes Werk jetzt Amazon erobert: The Mongoose.

Liam Neesons Stunt-Double saß für Amazon-Thriller auf dem Regiestuhl: Darum geht's

The Mongoose dreht sich um den Kriegsveteranen Ryan Flanagan (Neeson), der auch lange nach seinem Einsatz noch mit posttraumatischer Belastungsstörung zu kämpfen hat. Seine Ehe ist daran zerbrochen – doch mit seiner Ex-Frau Tara (Marisa Tomei), die einen neuen Mann gefunden hat, verbindet ihn nach wie vor eine gute Freundschaft.

Schaut hier den Trailer zu The Mongoose:

The Mongoose - Trailer (Deutsch) HD

Alles ändert sich allerdings, als Tara von ihrem neuen Ehemann Todd (Brett Tucker) misshandelt wird. Ryan nimmt sie das Versprechen ab, sich nicht zu rächen. Doch als der ihre Sachen in ihrem Haus abholen soll, überrascht ihn Taras Peiniger und bedroht ihn mit einer Waffe. Ein Wort gibt das nächste und am Ende ist Todd tot.

Ryan fürchtet ein ungerechtes Verfahren durch die Justiz und flieht in einem knallroten Sportwagen Richtung mexikanische Grenze. Während er von einer gnadenlosen Polizeieinheit gejagt wird, avanciert er für viele Zuschauer:innen vor den Fernsehgeräten zum Helden.

Neben einem beachtlichen Cast – zu dem unter anderem auch Ving Rhames (Pulp Fiction) gehört – ist vor allem die Personalie des Regisseurs bei The Mongoose interessant: Den Thriller inszenierte nämlich niemand Geringeres als Mark Vanselow, der für Neeson bereits seit 1998 als Stunt-Double arbeitet. In dieser Position war er unter anderem auch in 96 Hours tätig.

Vanselows Erfahrung mit Actionszenen hat offenbar Wirkung gezeigt: The Mongoose dominiert laut Flixpatrol aktuell die Amazon-Charts noch vor Drive - The Pretenders und fünf (!) Harry Potter-Filmen.

So sehen aktuell die Amazon-Charts der Filme aus (Stand 9. November):

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.