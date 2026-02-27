Sofort Platz 1 bei Netflix: Eine der größten Serien der Streaming-Geschichte erobert schon wieder die Charts

Keine Chance für die Konkurrenz: Die 4. Staffel der Netflix-Serie Bridgerton ging jetzt in die zweite Runde. Dem Kostümdrama gelang abermals die Spitzenplatzierung in den Serien-Charts.

Als 2020 die 1. Staffel von Bridgerton bei Netflix erschien, erwies sich die Serie schlagartig als großer Erfolg. Schnell wurde eine Fortsetzung angekündigt. Die 1. und die 3. Staffel haben es sogar in die Top 10 der beliebtesten englischsprachigen Serien bei Netflix geschafft. Für die 4. Staffel ist jetzt die zweite Hälfte bei dem Streamer erschienen und findet sich sofort an der Spitze der täglichen Serien-Charts an.

Bridgerton Staffel 4 Teil 2 erobert die Netflix-Charts

In der 4. Staffel liegt der Fokus auf Benedict Bridgerton (gespielt von Luke Thompson), der sich auf einem Maskenball in eine mysteriöse Dame in einem silbernen Kleid verliebt. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte der neuen Staffel entstand daraus eine Romanze, die in einen heftigen Cliffhanger mündete.

Über die zweite Hälfte wurde bereits im Voraus angedeutet, dass eine Figur ein heftiger Schicksalsschlag ereilen wird. Die Spannung auf den zweiten Teil der 4. Staffel war dementsprechend groß und sicherte der Serie eine erneute Chart-Platzierung auf der Spitzenposition.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 27. Februar 2026)

Wird es Bridgerton Staffel 5 bei Netflix geben?

Fans der Serie können sich freuen, denn Netflix hat Bridgerton bereits um eine 5. und eine 6. Staffel verlängert. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung der 5. Staffel wurde bislang noch nicht bekannt gegeben, doch mit dem Beginn der Dreharbeiten diesen Frühling scheint ein Release im Frühjahr 2027 realistisch.

