Sofort Platz 1 bei Netflix: Einer der gewaltigsten Sci-Fi-Blockbuster der letzten Jahre legt die Charts in Schutt und Asche

Auf Netflix ist gerade ein gewaltiges Sci-Fi-Abenteuer mit jeder Menge Monster-Action gestartet. Der Film ist ein voller Erfolg und konnte in den Film-Charts direkt den ersten Platz erobern.

Godzilla ist mittlerweile schon seit über 70 Jahren eine absolute Koryphäe des japanischen Monsterkinos. Doch mit dem 2014 losgetretenen Monsterverse von Warner Bros. hat es die Echse auch in der westlichen Welt endgültig in den Mainstream geschafft. Doch nicht nur das, auch die neuen japanischen Filme wie Godzilla Minus One konnten selbst hierzulande an den Kinokassen Erfolge feiern. Die Fortsetzung soll dieses Jahr noch in den Kinos starten. Auf Netflix läuft derzeit mit Godzilla x Kong: The New Empire der fünfte filmische Ableger von Warners Monsterverse und dominiert dort die Charts.

Godzilla dominiert zusammen mit Kong die Spitze der Netflix-Charts

In Godzilla x Kong: The New Empire tauchen wir ein in die Hohlerde, eine zweite Welt unter unserer Erdoberfläche. Die ehemaligen Konkurrenten Godzilla und Kong stellen sich dort einer gigantischen Bedrohung. Die Protagonisten dieser Filme sind zwar die Monster, doch auch Rebecca Hall, Dan Stevens und Brian Tyree Henry standen vor der Kamera.

Mehr Netflix-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Frisch auf Netflix gestartet, konnte der Film sich jetzt schon die Spitzenposition sichern. Die Regie übernahm abermals Adam Wingard, der auch schon den Vorgänger Godzilla vs. Kong inszenierte.

So sehen die Netflix-Filmcharts aktuell aus (Stand: 21. April 2026):









Wie geht es mit dem Sci-Fi-Universum des Monsterverse weiter?

Derzeit läuft bei Apple TV die zweite Staffel von der Spin-off-Serie Monarch: Legacy of Monsters. Doch auch im Kino soll es am 25. März 2027 mit Godzilla x Kong: Supernova weitergehen.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.