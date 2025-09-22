Sofort Platz 1 bei Netflix: Neue Thriller-Serie entfesselt Sci-Fi-Apokalypse für Superreiche

Die neue Serie von zwei Haus des Geldes-Macher:innen ist jetzt bei Netflix-Verfügbar. Das Thriller-Spektakel mit Sci-Fi-Setting hat sofort den ersten Platz der Charts erobert.

Wenn Álex Pina die Reichen durch den Fleischwolf dreht, wollen alle zusehen. So war es jedenfalls im Falle seines Mega-Hits Haus des Geldes. Und so ist es offenbar auch bei seiner neuen Thriller-Serie Der Milliardärsbunker, die jetzt auf Platz 1 der Netflix-Charts thront. Mitverantwortlich für den Thriller mit Sci-Fi-Rahmen ist auch Berlin-Co-Showrunnerin Esther Martínez Lobato.

Thriller für Sci-Fi-Fans erobert Netflix-Charts und schlägt selbst Wednesday sofort

In Der Milliardärsbunker bricht der dritte Weltkrieg aus. Die Superreichen Spaniens sammeln sich in einem gigantischen Luxus-Bunker und richten sich darauf ein, unter der Erde zu bleiben, bis die Erde wieder bewohnbar ist. In ihrem Refugium gibt es jede Menge Annehmlichkeiten, etwa Spas, Sportplätze und Gartenanlagen.

Aber zwei Familien der Reichen-Elite kriegen sich aufgrund alter Feindschaften sofort in die Haare – und es zeigt sich, dass nicht jede:r für das gemütliche Ausharren unter der Erde gemacht ist.

