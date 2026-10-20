Sofort Platz 1 bei Netflix: Riesiger Fantasy-Blockbuster stößt deutsche Filmsensation von Thron

Die Film-Charts bei Netflix haben eine neue Nummer 1. Die bisherige Spitze wurde von einem Fantasy-Blockbuster und gleichzeitig einem der erfolgreichsten Filme des letzten Jahres abgelöst.

Spätestens mit dem Erfolg von Ein Minecraft Film im Jahre 2025 war klar, dass das Genre der Videospielverfilmungen absolutes Kassenschlagerpotenzial in sich birgt. Das Fantasy-Spektakel spielte weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein und konnte in Deutschland über 3,5 Millionen Kinobesucher:innen in die Kinos locken. Jetzt ist der Film frisch auf Netflix gestartet und setzt dort in den Film-Charts seine Erfolgssträhne fort.

Fantasy-Blockbuster in den Streaming-Charts: Ein Minecraft Film ist die neue Nummer 1 bei Netflix

In Ein Minecraft Film wird die Geschichte von den beiden Geschwistern Henry (Sebastian Hansen) und Natalie (Emma Myers) erzählt, die zusammen mit dem örtlichen Arcade-Besitzer Garbage Man (Jason Momoa) ein Portal entdecken, das sie in die sogenannte Oberwelt bringt. In der Oberwelt hat alles eine Würfelform und sie werden bereits von dem ehemaligen Minenarbeiter Steve (Jack Black) erwartet.

Auf Netflix ist die Videospielverfilmung jetzt die neue Spitze in den Film-Charts und überholte somit die hiesige Filmsensation Extrawurst. Der hat über zwei Millione Menschen ins Kino gelockt und ist damit der erfolgreichste deutsche Film des Jahres.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 20. Oktober 2026):

Neben dem Minecraft-Film und der deutschen Komödie sind die aktuellen Netflix-Charts mit den verschiedensten Genres besetzt. Neben dem ultraharten Horror von Evil Dead Burn gibt es mit drei Ablegern der Ice Age-Reihe zudem für die kleinen Zuschauer etwas zum streamen.

Hier findet ihr eine Übersicht über die besten Videospielverfilmungen, die derzeit auf Netflix gestreamt werden können.

Wann startet Ein Minecraft Film 2?

Der bereits bestätigte Ein Minecraft Film 2 soll bereits im nächsten Sommer, genauer gesagt am 22. Juli 2027, in den deutschen Kinos starten.