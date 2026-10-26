Sofort Platz 1 bei Netflix: Rückkehr einer der beliebtesten Serien ist auch beim vierten Mal ungeschlagen

Mit seinem messerscharfen Verstand und einem Herz aus Gold begeistert dieser Meisterdetektiv seit fünf Jahren seine Fans. Nun geht das Abenteuer in Paris endlich weiter.

Als charismatischer Meisterdieb begeistert Omar Sy seit 2021 in der französischen Serie Lupin. Nach drei Jahren Wartezeit ist bei Netflix die langersehnte 4. Staffel gestartet und schießt wenig überraschend direkt auf Platz 1 der Charts. Alle acht neuen Folgen wurden gleichzeitig veröffentlicht.

Netflix-Hit Lupin Staffel 4 geht spannend weiter

Wer nach drei Jahren Pause eine kleine Auffrischung über die bisherigen Ereignisse von Lupin benötigt, findet hier einen übersichtlichen Artikel mit allen wichtigen Twists, damit ihr perfekt für Staffel 4 vorbereitet seid.



Nachdem sich in der 3. Staffel Assane Diop alias Lupin festnehmen ließ, um seine Familie aus der Schusslinie zu nehmen, sind zum Start der 4. Staffel erzählerisch vier Jahre vergangen. Nach Absitzen der Strafe will er gemeinsam mit seinem Sohn Raoul (Etan Simon) aus Paris wegziehen, doch dann macht ein neuer Dieb die Hauptstadt unsicher und kündigt die Diebstähle als Lupins Werk an.

Die Schlinge zieht sich weiter zu, als Polizei-Chefin Sofia Belkacem (Shirine Boutella) bei einem der Überfälle schwer verletzt wird. Doch wer ist der ominöse Dieb, der Assane mit aller Macht wieder hinter Gittern sehen will?

Das sind die aktuellen Netflix-Serien-Charts (Stand: 26. Oktober 2026):

Lupin: Twistreiche Wohlfühlserie mit grandiosem Helden

Mit durchgetakteten Diebstählen, die an Ocean's Eleven oder Haus des Geldes erinnern, aber einem Herz aus Gold wie Robin Hood ist Lupin eine spannende Wohlfühlserie, die richtig Spaß macht. Dafür sorgen auch die zahlreichen Twists, die zum Bingen einladen. Mit seinem scharfen Verstand erinnert Assanse auch an Sherlock Holmes, ist aber mit einem viel herzlicheren Charakter ausgestattet.

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Sy verkörpert den Dieb mit einer Wäsarme und einem breiten Grinsen, das einen sofort in den Bann zieht. Man kann dem Gauner einfach nicht böse sein. Mit dieser Mischung aus Heist, Humor und Herz ist es kein Wunder, dass Lupin mit jeder neuen Staffel die Netflix-Charts anführt.