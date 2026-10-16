Sofort Platz 1 bei Netflix: So erfolgreich sind deutsche Filme sehr selten

Eine deutsche Komödie aus diesem Jahr konnte über 2 Millionen Kinobesucher:innen verzeichnen. Jetzt streamt der Film bei Netflix, wo er sofort die Charts-Spitze gestürmt hat.

Seit gestern streamt bei Netflix der erfolgreichste deutsche Kinofilm 2026 im Abo. Gemeint ist die Gesellschaftskomödie Extrawurst, die im Januar gestartet ist und seitdem viele Rekorde gebrochen hat. Auch bei Netflix ist der Film mit Stars wie Hape Kerkeling (Total normal) und Christoph Maria Herbst (Der Vorname) wohl extrem begehrt, denn in der Top 10 des Streamers thront Extrawurst schon jetzt an der Spitze.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in der deutschen Komödie Extrawurst

Im Film von Regisseur Marcus H. Rosenmüller (Trautmann) kommt es während der Mitgliederversammlung des Tennisclubs Lengenheide zum Eklat. Als der beliebte Vorsitzende Heribert (Hape Kerkeling) auch für die nächste Amtszeit bestätigt werden soll, will sein Stellvertreter Matthias (Friedrich Mücke) auch noch über den Kauf eines Grills für das nächste Sommerfest abstimmen.

Dadurch kommt es zur Diskussion, ob das einzige muslimische Vereinsmitglied Erol (Fahri Yardım) einen zweiten Grill erhalten müsse, da sein Glaube ihm das Essen von Schweinefleisch verbietet. Während seine Tennispartnerin Melanie (Anja Knauer) dafür ist, entbrennt zwischen dem Rest des Vereins ein erbitterter Streit.

Schon zwei Wochen nach dem Kinostart konnte Extrawurst bereits die Rekordmarke von einer Million Kinozuschauer:innen knacken. Im August vermeldete der Verleih Studiocanal schließlich, dass die Komödie auch die 2-Millionen-Marke erreichen konnte und somit der bislang erfolgreichste deutsche Kinofilm 2026 ist.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 16. Oktober 2026):

Meine Moviepilot-Kollegin Esther Stroh hat den Hit geschaut, der auf dem erfolgreichen Theaterstück der Stromberg-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob basiert. Ihre Review fällt negativ aus:

Wer schon in Simon Verhoevens Alter weißer Mann laut über die Fallstricke politischer Korrektheit für weiße Mittfünfziger-Hauptfiguren gelacht hat, wird auch bei Extrawurst aus dem Schenkelklopfen nicht mehr herauskommen. Außerdem ähnelt die Theaterverfilmung Sönke Wortmanns Komödie Der Spitzname, die sich an zu vielen Themen gleichzeitig abarbeitete und so auf allen Ebenen scheiterte. Einwanderung, Rassismus, Vegetarier, Religion/Atheismus, Genderfragen – alles soll im humoristischen Super-GAU von Extrawurst abgedeckt werden.

Politische und soziale "Trend-Themen" in peinliche Komödienform zu gießen, war schon vor zehn Jahren in Willkommen bei den Hartmanns nicht lustig und wurde nun lange genug wiedergekäut. Solange lediglich mit einem Finger auf das Dilemma deutscher Biedermänner und -frauen gezeigt wird, die sich an sprachlichen und anderen Hürden kultureller Rücksichtnahme reiben, befeuert das die Debatte nicht zum Guten. Es ist nur ein weiteres Breittreten von Streitpunkten im Comedy-Deckmantel. [...]

Extrawurst streamt seit dem 15. Oktober 2026 im Netflix-Abo. Die Komödie ist nicht nur der bisher erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres, sondern hat auch den besten Start eines deutschen Films seit der COVID-19-Pandemie hingelegt, der keine Fortsetzung ist oder zu einer Marke gehört.