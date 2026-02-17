Sofort Platz 1 bei Netflix: Überragender Thriller mit extrem beliebtem Star, der Hollywood den Rücken kehrte

Zum Start in die neue Woche hat sich die Netflix-Top 10 verändert. Aktuell thront der jüngste Thriller von Twist-Experte M. Night Shyamalan auf dem ersten Platz der Streaming-Charts.

Der Siegeszug von London Calling hat nicht lange gehalten. Gestern noch führte der ursprünglich als Direct-to-DVD veröffentlichte Titel die Netflix-Charts im Filmbereich an. Heute gibt es bereits einen neuen Favoriten – und der ist qualitativ auch deutlich besser: Trap: No Way Out von M. Night Shyamalan.

Vor zwei Jahren startete der unheimlich spannende Thriller im Kino. Ab sofort könnt ihr ihn im Abo streamen. Es handelt sich um einen Serienkiller-Film mit ungewohntem Twist. Denn der Killer, dem wir hier folgen, möchte eigentlich nur mit seiner Tochter auf ein Konzert gehen. Doch dann macht ihm das FBI einen Strich durch die Rechnung.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Der Serienkiller-Thriller Trap mit Josh Hartnett erobert die Streaming-Charts

Bereits das Casting ist genial: Josh Hartnett spielt den unscheinbaren Cooper Adams. Auf den ersten Blick ein gewöhnlicher Familienvater. Auf den zweiten Blick ein Killer. Als The Butcher taucht er in den Schlagzeilen auf. Heute möchte er aber einfach nur seiner Tochter Riley (Ariel Donoghue) ihren größten Traum erfüllen.

Riley ist ein riesiger Fan von Pop-Superstar Lady Raven (Saleka Shyamalan), die ein Konzert in der Stadt gibt. Als Cooper seine Tochter dorthin begleitet, befindet er sich auf dem besten Weg, zum Vater des Jahres zu werden. Was er jedoch nicht ahnt: Es handelt sich um einen vom FBI orchestrierten Hinterhalt, um ihn zu schnappen.

Als Cooper die Falle wittert, ist das Konzert bereits im vollen Gange. Fortan schlängeln wir uns mit ihm durch Gänge und Tribünen, ehe die Verfolgungsjagd komplett eskaliert und einige unerwartete Wendungen mit sich bringt. Jedes Mal fragt man sich aufs Neue: Wie in aller Welt soll er aus dieser Situation herauskommen?

Diese Prämisse zieht bei Netflix einige Menschen in den Bann. Trap: No Way Out steht aktuell auf Platz 1 der Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix. Nachfolgend könnt ihr euch die vollständige Liste anschauen. Auch einige Neueinstieger wie das Legacy-Sequel zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast haben es hineingeschafft.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 17. Februar 2026)

Jetzt bei Netflix: Josh Hartnett brilliert in Trap, nachdem er sich lange Zeit in Hollywood rar gemacht hat

Ende der 1990er und in den 2000er Jahren war Trap-Hauptdarsteller Josh Hartnett einer der gefragtesten Stars in Hollywood, ehe er sich in der darauffolgenden Dekade etwas aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat. Erst in den vergangenen Jahren tauchte er wieder in namhaften Projekten auf, etwa bei Cash Truck und Operation Fortune.

Mehr zu Trap:

Trap markiert eine weitere Station auf dieser ruhigen Comeback-Reise, die ohne PR-Stunts und Extrem-Castings auskommt. Vielmehr sucht sich Hartnett seine Rollen gezielt aus und liefert verblüffende Performances ab. Sein Auftritt in Christopher Nolans Oppenheimer ist das beste Beispiel dafür, genauso wie Trap.