Sofort Platz 1 der Netflix-Charts: Eine der größten Serien der Streaming-Geschichte kehrt zurück

Es gibt einen neuen Platz 1 in den Netflix-Charts. Dieser dürfte für die wenigsten als Überraschung kommen. Bereits die vorherigen Staffeln der Hit-Serie brachen Rekorde bei dem Streamer.

Nach Wednesday und Stranger Things meldet sich ein weiterer Netflix-Überflieger mit neuen Folgen zurück: Bridgerton ist gestern offiziell in die 4. Staffel gegangen und erzählt uns eine weitere herzzerreißende Liebesgeschichte in der Londoner High Society des 19. Jahrhunderts, während die Ballsaison ihren Lauf nimmt.

Wie schon bei der 3. Staffel wurden vorerst nur vier Episoden veröffentlicht. Das reicht der Serie aber locker aus, um die Spitze der Charts zu stürmen. Bridgerton kann erneut Platz 1 der Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix für sich beanspruchen. Wenn solch ein Streaming-Blockbuster startet, hat die Konkurrenz keine Chance.

Neuer Platz 1 bei Netflix: In Bridgerton Staffel 4 dreht sich alles um Sophie und Benedict

In der 4. Staffel von Bridgerton rücken zwei neue Figuren in den Vordergrund. Auf der einen Seite wäre da Benedict Bridgerton (Luke Thompson), der – wie es sein Name schon verrät – aus noblem Hause kommt. Auf der anderen Seite steht Sophie Beak (Yerin Ha), ihres Zeichens ein unscheinbares Dienstmädchen.

Dennoch sollen sich die Wege der beiden kreuzen: Auf einem Maskenball begegnet Benedict einer Lady in Silber. Dass sich Sophie unter der Maske versteckt, ahnt er jedoch nicht. Stattdessen beginnt er, in seinem Umfeld nach der geheimnisvollen Frau zu suchen. Erst über Umwege gelangt er zu Sophie – und dann wird es kompliziert.

Bridgerton verhandelt in seiner 4. Staffel somit eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund sozialer Unterschiede und der strengen Klassengesellschaft jener Zeit. Haben Sophie und Benedict trotzdem eine Chance oder macht der Bridgerton-Sohn einen Rückzieher, um den Namen seiner Familie zu wahren? Für reichlich Drama ist gesorgt.

Die Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 30. Januar 2026):

All-Time-Charts: Bridgerton könnte Wednesday und Stranger Things in einem Punkt übertreffen

Dass die 4. Staffel von Bridgerton erfolgreich wird – daran dürfte niemand gezweifelt haben. Die entscheidende Frage ist eher, wie erfolgreich sie wird. Immerhin reden wir hier von einem Format, das mit zwei Staffeln in den All-Time-Charts vertreten ist:

Bridgerton Staffel 1 steht mit 113 Millionen Views auf Platz 7

Bridgerton Staffel 3 steht mit 106 Millionen Views auf Platz 9

Die 4. Staffel könnte somit den Sprung in die Top 10 schaffen, ohne eine der vorherigen Staffeln rauszukicken. Sollte das gelingen, wäre Bridgerton die am meisten vertretene Serie in der Liste. Sowohl Wednesday als auch Stranger Things kommen aktuell auf zwei Staffeln. Bridgerton hätte dagegen drei Staffeln im Rennen.

Bis wir endgültige Gewissheit darüber haben, wie der Erfolg der 4. Staffel von Bridgerton genau zu beziffern ist, müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Die zweite Staffelhälfte erscheint erst am 26. Februar 2026 und liefert die verbleibenden vier Kapitel, in denen die Geschichte von Sophia und Benedict zu Ende erzählt wird.