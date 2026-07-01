SOKO Leipzig-Star verlässt nach 25 Jahren die ZDF-Serie: Er wird sein Nachfolger

Nach 25 Jahren verabschiedet sich eine SOKO Leipzig-Rolle durch einen tragischen Serientod. Ein Nachfolger ist jetzt endlich gefunden.

Große Veränderung bei SOKO Leipzig: Nach 25 Jahren hat Kommissar Jan Maybach (gespielt von Marco Girnth) die beliebte ZDF-Serie verlassen. Seine Rolle ist nach einem dramatischen Fall den Serientod gestorben. Der Verlust reißt eine riesige Lücke in das Team, doch Ersatz steht schon bereit: Ein Nachfolger für Jan Maybach wurde bereits gefunden. Wer der Neue im Ermittlerteam ist, erfahrt ihr hier.

Neue Rolle bei SOKO Leipzig: Er ist der Neue in der ZDF-Serie

Marco Girnth verließ in der 26. Staffel und nach knapp 500 Folgen die ZDF-Produktion. Nachdem seine Rolle Jan Maybach auf tragische Weise den Serientod gestorben ist und das Team Abschied nehmen musste, gibt es nun ein neues Gesicht in der SOKO-Familie.

Simon Böer übernimmt ab sofort die Rolle des Ermittlers Dirk Trebbe. Er steht damit zukünftig an der Seite von Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. Laut Böer ist Trebbe ein "bodenständiger Ruhrpott-Junge, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat und seinen Job liebt". Der neue Kommissar geht mit viel psychologischem Gespür an die Arbeit – ihn interessiert nicht nur die Tat an sich, sondern vor allem auch der Mensch dahinter.

Er war bereits zu sehen: Dann kommt die erste Folge mit Simon Böer im ZDF

Die ersten Episoden von SOKO Leipzig hat Simon Böer bereits abgedreht. Am Set wurde er vom gesamten Team sehr herzlich und mit offenen Armen empfangen. Seine allererste Folge wird im kommenden Herbst zum Start der 27. Staffel im ZDF ausgestrahlt. Die Auftaktfolge trägt den Titel "Das Auge".

Einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Charakter Trebbe gab es übrigens schon in der bereits gezeigten Episode "Die Zeit heilt alle Wunden". Dort war er in einem kurzen Gespräch mit Melanie Marschke in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann zu sehen.