Sommerhaus der Normalos-Lisa packt aus: So wurde sie von Vanessa manipuliert

Im Sommerhaus der Normalos machte sich Kandidatin Vanessa keine Freunde. Dennoch konnte sie schnell die anderen Kandidatinnen auf ihre Seite ziehen.

Vanessa ist scheinbar mit einem Reality-Karriereplan ins Sommerhaus der Normalos eingezogen. Sie plante Streits, Drama und Allianzen und zog immer wieder die anderen Frauen im Haus auf ihre Seite. Dennoch warfen die ihr irgendwann Manipulation vor. Doch warum hat es Vanessa überhaupt geschafft, den anderen eine gute Freundin vorzuspielen?

Sommerhaus der Normalos: Deshalb waren die Frauen erst auf Vanessas Seite

Vor allem Michelle und Lisa schienen anfangs in Vanessas Bann zu sein. Obwohl sie offensichtlich alle gegeneinander ausspielte, waren die beiden Frauen auf Vanessas Seite und sahen sie als Freundin an. Im Aftershow-Podcast auf RTL+ verriet Kandidatin Lisa, warum Vanessa die Frauen manipulieren konnte, während ihre Partner ihr Verhalten sofort durchschaut hatten.

Frauen, die fallen oftmals darauf rein. Männer, die denken nicht so, die können das durchschauen. Die haben keine emotionale Bindung, so wie wir Frauen. Die kennen sowas nicht. Die Freundschaft zwischen Frauen ist einfach komplett anders. Die schmiert da bisschen Honig um den Mund, tröstet einen dann mal hin und da und dann ist man wieder hingeschmolzen.

Laut Lisa habe Vanessa ihre komplette Persönlichkeit in dem Format vorgespielt. Es habe ihrer Meinung nach keinen Moment gegeben, in dem Vanessa sie selbst gewesen war. "Wenn selbst ihr Freund von sechseinhalb Jahren sagt, er erkennt seine eigene Freundin nicht wieder. Dann ist das ja eine komplette Fake-Show, die du abziehst", verdeutlichte Lisa ihre Sicht. Dass man in einem Format eine Show macht oder sich unbedingt zeigen wolle, findet Lisa nicht verwerflich. Aber die komplette Persönlichkeit zu verändern, sei zu viel.

