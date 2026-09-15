Sommerhaus der Stars-Paar verlässt die Show freiwillig: Warum Fans deshalb von RTL enttäuscht sind

Gerade erst wurde das erste Pärchen aus dem Sommerhaus der Stars geworfen, folgt schon der nächste Exit. Doch diesmal ganz freiwillig.

Im Sommerhaus der Stars stellen neun Promi-Paare ihre Beziehung auch in diesem Jahr auf die Probe und kämpfen um das Preisgeld von 50.000 Euro. Ein Pärchen wurde bereits durch eine Exit-Challenge durch die anderen herausgewählt und auch ein anderes gibt seinen Platz im Haus jetzt auf – und das sogar freiwillig. Wir verraten euch, wer das Handtuch geschmissen hat.

Achtung, es folgen Spoiler zur Ausgabe 3 und 4

Das Sommerhaus der Stars: Zwei Paare packen ihre Koffer

In Folge drei musste sich Michael Naseband gemeinsam mit seiner Freundin Shelly gegen Hati und Alex im Exit-Game behaupten. Die beiden Paare wurden von ihren Mitstreiter:innen nominiert. Letztendlich zog der ehemalige K11-Kommissar mit seiner 30 Jahre jüngeren Partnerin den Kürzeren und die beiden mussten als erstes Pärchen das Sommerhaus verlassen.

Der Schock bei den anderen Paaren sitzt nicht besonders tief, denn sie gehen direkt in ihren normalen Sommerhaus-Alltag über, der hauptsächlich aus streiten und Intrigen spinnen besteht. Der Zoff zwischen Alex und Giovanni erreicht in Ausgabe vier seinen absoluten Höhepunkt und sorgt dafür, dass Giovanni und Vanessa freiwillig ihre Koffer packen. Bereits zuvor hatte sich angedeutet, dass die beiden nicht mit der Situation im Haus klarkommen und über einen frühzeitigen Auszug nachdenken.

Giovanni und Vanessa versuchten, sich aus den Streitigkeiten rauszuhalten und zogen sich zunehmend zurück. Dafür verlegten sie sogar ihr Bett nach draußen in den Pavillon. Doch auch dort waren sie nicht vor Anfeindungen geschützt, denn Alex nutzte die Chance und zerstörte ihren Rückzugsort, indem er einige Stühle voller Wut umwarf. Für Vanessa endgültig zu viel, die sich von vornherein eigentlich aus allem rausgehalten hatte. Sie entschied mit Giovanni das Haus sofort zu verlassen.

Fans von freiwilligem Auszug und RTLs Umgang enttäuscht

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei den Auseinandersetzungen zwischen Hati und Giovanni auf der Seite des Zirkusartisten und finden es deshalb besonders traurig, dass er und Vanessa nicht mehr Teil der Show sein werden. Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung tauschen sich Fans wöchentlich über die Ausstrahlung aus. "Finde es wahnsinnig schade, dass Vanessa und Giovanni weg sind, hab es hauptsächlich wegen ihnen geschaut", schreibt eine Userin. "Jetzt hat Alex das bekommen, was er die ganze Zeit wollte. Ich bin sauer und traurig zu gleich", so ein weiterer.

Andere Fans gehen sogar noch weiter und werfen den anderen Stars nicht nur Mobbing vor, sondern prangern auch RTL an, nichts unternommen zu haben. "Niemand greift ein von der Produktion und Sender", äußert ein Zuschauer. Auch andere zeigten sich von RTL enttäuscht. "Ich kann nicht glauben, dass RTL das weiterlaufen lässt!"