Sommerputz bei Netflix: Gilmore Girls und 28 (!) weitere Serien könnt ihr nur noch wenige Tage streamen

Netflix hat in den letzten Tagen ordentlich aufgeräumt und der Sommerputz geht weiter: Viele beliebte Titel wie Gilmore Girls sind nur noch kurz im Stream verfügbar.

Das Programm bei Netflix ist vielfältig, doch Abonent:innen wissen: Viele Filme und Serien sind nur eine begrenzte Zeit bei dem Streamer vorhanden, bevor sie wieder aus dem Programm genommen werden. Der Grund dafür sind auslaufende Lizenzverträge, die häufig mit hohen Kosten verbunden sind.

Im Juni räumt Netflix dieses Jahr ordentlich auf und hat sich bereits klammheimlich von 13 Serien verabschiedet. Bis zum Monatsende werden noch 29 (!) weitere folgen – wer also jetzt noch schnell reinschauen will, muss sich beeilen.

Netflix räumt im Juni auf: 13 Serien sind schon aus dem Streaming-Programm geflogen

Dran glauben musste bereits unter anderem die Kultserie Full House, die mit allen acht Staffeln bei Netflix verfügbar war und am 22. Juni aus dem Programm geflogen ist. Auch die deutsche Erfolgsserie 4 Blocks ist seit mehreren Tagen nicht mehr bei Netflix zu finden – am 12. Juni hat der Streamer sich von ihr verabschiedet.

Weitere Titel, die im bereits Juni verschwunden sind:

Noch mehr Sommerputz: Diese 29 Serien verlassen Netflix noch bis Ende Juni

Andere Serien sind nur noch wenige Tage im Netflix-Programm verfügbar. Darunter auch die gefeierte Arztserie The Good Doctor, die den Streamer am 29. Juni verlässt und Kultserie Gilmore Girls, die euch nur noch bis zum 30. Juni nach Star's Hollow entführt. Doch auch die deutsche Kriegsserie Das Boot ist dabei, die ebenfalls noch bis zum 30. Juni mit vier Staffeln bei Netflix zu finden ist.

Hier findet ihr eine Übersicht aller 29 Serien, die Netflix im Juni noch aus dem Programm nimmt:

Wer eine dieser Serien noch bei Netflix schauen will, sollte also schnell sein. Doch die aktuelle Hitzewelle in Deutschland bietet womöglich die perfekte Gelegenheit dazu, die Vorhänge zuzuziehen, sich mit einem Eis auf die Couch zu fläzen und den nächsten Serien-Marathon zu starten.