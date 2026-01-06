Sonja Zietlow überrascht mit deutlicher Kritik am Dschungelcamp: "Kein Geheimnis, was ich davon halte"

Sonja Zietlow ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. Obwohl sie seit 2004 (!) das Dschungelcamp bei RTL moderiert, hat sie einiges an der kontroversen Show auszusetzen.

Sonja Zietlow steht seit unglaublichen 22 Jahren vor der Kamera, wenn es bei RTL heißt: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Obwohl die Moderatorin untrennbar mit Deutschlands erfolgreichster Realityshow verbunden scheint, ist sie als Privatperson nicht immer happy mit dem Kultformat. In einem Interview verrät Zietlow, welche Sache sie am Dschungelcamp gewaltig stört – und warum sie eine andere Realityshow bevorzugt.

Sonja Zietlow ist von Dschungelcampern genervt: "Tun alles für Sendezeit"

Seit 2004 moderiert Sonja Zietlow das Dschungelcamp. Während ihre männlichen Kollegen im Laufe der Jahrzehnte kamen und gingen, ist die spitzzüngige Moderatorin mit der blonden Kurzhaarfrisur dem Kultformat seit der ersten Staffel treu geblieben. Doch auch wenn das Dschungelcamp ohne Zietlow undenkbar wäre, hat sie einiges am Format auszusetzen. In einem Interview mit DWDL gesteht sie offen, dass sie mit so manch einem Dschungelcamper rein gar nichts anfangen könne:

Im Dschungel gibt es Leute, die spielen eine Rolle und machen Drama, weil das Publikum zuhause entscheidet, wer drin bleibt. Es ist ja kein Geheimnis, was ich von Reality-Persönlichkeiten, die für Sendezeit alles tun, halte.

Dass so viele Kandidat:innen auf Biegen und Brechen Drama in den Dschungel bringen, um die maximale Aufmerksamkeit des TV-Publikums zu erhaschen, störe Zietlow: "Das nervt manchmal."

Sonja Zietlow bevorzugt eine andere Realityshow – auch hier ist sie Moderatorin

Allerdings sei spannendes TV-Entertainment auch ohne künstliches Drama möglich, wie Zietlow findet. Ihr Format Die Verräter – Vertraue niemandem!, das ebenfalls bei RTL läuft, habe im Gegensatz zum Dschungel keine Fake-Dramen nötig: "Es ist Krimi mit anständigen Menschen, die auch anständig miteinander umgehen."

Selbst wenn es bei Die Verräter mal hitzig zugehe, werde im Vergleich zum Dschungelcamp immer ein gewisses Niveau gewahrt: "Klar, es wird gestritten und diskutiert, aber ich finde es erfrischend, mal eine gewisse Diskussionskultur zu sehen."

So bald beginnt das Dschungelcamp 2026

Dschungelcamp-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Ab dem 23. Januar 2026 läuft die Show wieder täglich bei RTL und RTL+. Der Auftakt startet am Freitag, den 23. Januar, um 20:15 Uhr.