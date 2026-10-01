Dieser Abenteuerfilm bei Netflix rettet euren Sonntagabend: 124 Minuten beste Blockbuster-Unterhaltung

Ohne diesen Film hätte es Fluch der Karibik und Co. nie gegeben. Bei Netflix könnt ihr am Sonntagabend einen Abenteuerklassiker streamen, der seit fast drei Dekaden begeistert.

Ende der 1990er Jahre kam ein wegweisender Blockbuster ins Kino, ohne den große Kinofilme wie etwa die Abenteuer der Fluch der Karibik-Reihe undenkbar gewesen wären. Die Rede ist von Die Mumie von Regisseur Stephen Sommers, der ein klassisches Universal-Monster in eine Blockbuster-Attraktion verwandelte.

Die Mumie geistert seit vielen Dekaden durch die Filmgeschichte. Besonders ikonisch ist natürlich die Version von Boris Karloff in dem schwarz-weißen Fantasy-Horror-Klassiker Die Mumie aus dem Jahr 1932. In Sommers mitreißender Neuverfilmung erwacht die unheimliche Gestalt durch digitale Effekte zum Leben.

Großartiger Abenteuerfilm bei Netflix: Die Mumie mit Brendan Fraser und Rachel Weisz

Die Mumie beginnt mit einem epischen Prolog im Alten Ägypten. Hier erfahren wir, dass der Priester Imhotep eine Affäre mit der Frau des Pharaos hat. Als der mächtige Herrscher das herausfindet, lässt er den Priester lebendig begraben. Viele Jahre später, im Jahr 1926, meldet sich Imhotep als Mumie aus dem Reich der Toten zurück.

Verantwortlich für die Rückkehr der Mumie sind der Abenteurer Rick O'Connell (Brendan Fraser) und die Archäologin Evelyn Carnahan (Rachel Weisz). Sie stolpern über Imhoteps Grab und bringen den rachsüchtigen Priester als Mumie aus dem Jenseits zurück. Daraufhin folgt ein aufregendes und sehr romantisches Fantasy-Abenteuer.

Von den geschäftigen Straßen Kairos bis in die finsteren Gänge einer verlassenen Ruine mitten in der Wüste: Die Mumie führt uns ohne Pause von einem spannenden Schauplatz zum nächsten. Am liebsten würde man selbst eintauchen in diese Welt, die mit einem ähnlichen Reiz wie Steven Spielberg Indiana Jones-Filme daherkommt.

Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Wie Die Mumie das Kino beeinflusst hat

Obgleich die digitalen Effekte von Die Mumie sichtlich gealtert sind, schmälert das den Unterhaltungswert dieses Blockbuster-Klassikers nicht. Sommers versteht es bei seiner Inszenierung ausgesprochen gut, Referenzen an das Horrorkino der 1930er und 1940er Jahre mit modernen Sehgewohnheiten spektakulär zusammenzuführen.

Darüber hinaus punktet Die Mumie mit seinen Stars: Brendan Fraser und Rachel Weisz haben eine unglaubliche Chemie, die auch Jahrzehnte später noch im Blockbuster-Kino nachklingt. Das beste Beispiel: Jungle Cruise mit Dwayne Johnson und Emily Blunt verbeugt sich gleich mehrmals vor dem Vermächtnis von Die Mumie.

Die Mumie hat fraglos einige unübersehbare Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen und weit mehr als eine beliebte Reihe mit mehreren Spin-offs begründet. Mit Van Helsing versuchte Sommers das Kunststück mit weiteren Horror-Ikonen aus dem Universal-Fundus zu wiederholen. Und dann wären da noch die Fluch der Karibik-Filme.

Auch bei Netflix: Einer der größten Blockbuster der Geschichte

Piratenfilme im Blockbuster-Gewand mit bahnbrechenden Effekten: Das hat sich Fluch der Karibik definitiv von Die Mumie abgeschaut, genauso wie die überaus elegante Mischung aus Spannung und Humor, verpackt in ein kurzweiliges Abenteuer, das vom Charme seiner Stars profitiert und etwas Altes frisch und unverbraucht wirken lässt.