Spannenden Crime-Thriller jetzt gratis streamen: Ein 6-stündiger Kriminalfall am anderen Ende der Welt

Streaming-Tipp für Crime-Thriller-Fans: Ein tragischer Mordfall in Sydney verbindet unterschiedliche Schicksale miteinander und gibt Einblick in politische Machtspiele und persönliche Verwicklungen.

Bei North Shore – Tod in Sydney sorgt ein prominenter Mord für die unfreiwillige Zusammenarbeit zwischen zwei Ermittler:innen, die Welten trennen. Dabei erweist sich der Fall als echte Herausforderung, denn Verdächtige gibt es wie Sand am Meer von Sydney.

Streaming-Tipp: Darum geht's in North Shore – Tod in Sydney

Als die Tochter der britischen Handelsministerin Abigail Crawford (Joanne Frogatt) tot in Sydney aufgefunden wird, soll der Londoner Ermittler Max Drummond (John Bradley) die Ermittlungen beobachten und fliegt ans andere Ende der Welt.

Vor Ort muss Drummond nicht nur feststellen, dass Sophies Tod inzwischen offiziell zum Mordfall erklärt wurde, sondern sieht sich in Gestalt der ehrgeizigen Meg Driscoll (Kirsty Sturgess) mit einer Ermittlungspartnerin konfrontiert, die ihren britischen Kollegen am liebsten sofort loswerden will.

Das ungleiche Ermittler-Paar ist also nicht nur mit der Aufklärung eines Mordes betraut, sondern muss sich gleichzeitig zusammenraufen, um damit voranzukommen.

In dem Krimi North Shore überschlagen sich die Ereignisse

Sophie hatte anscheinend ein Talent darin, den Ärger ihrer Mitmenschen auf sich zu ziehen. Dies engt den Kreis der Verdächtigen nicht gerade ein. Zu allem Überfluss fühlt sich Meg seit Beginn des komplizierten Falls von einem Unbekannten beobachtet.

Die Suche nach der Wahrheit wird durch die politischen Machtspiele von Sophies Mutter Abigail erschwert. Durch ihre Perspektive ist das Publikum dem Ermittler-Paar häufig einen Schritt voraus, was für zusätzliche Spannung sorgt.

Tolle Chemie zwischen den Darsteller:innen sorgt für einige Lacher

Obwohl North Shore durchaus gekonnt mit seinen falschen Fährten spielt, liegt die große Stärke in der lustigen Dynamik ihrer gegensätzlichen Hauptfiguren.

Während John Bradley (Game of Thrones, Three Body Problem) als Max den leicht schrägen, aber empathischen Neuzugang spielt, gibt Kirsty Sturgess (Young Rock) die schlagfertige, fokussierte Ermittlerin. Zwischen den beiden kracht es gewaltig, bis sie lernen, miteinander anstatt gegeneinander zu arbeiten.

John Bradley, der schon Game of Thrones als Nachtwache Samwell Tarly eine gewisse Leichtigkeit verlieh, darf sein komödiantisches Talent hier vollends entfalten. Kirsty Sturgess wiederum verleiht dem Duo eine wunderbar sarkastische Note. Auch Joanne Frogatt (Downton Abbey) überzeugt als kühle Politikerin, die nicht leicht zu durchschauen ist.

North Shore – Tod in Sydney hatte seine Premiere am 10. Mai 2023 auf Network 10 in Australien und ist aktuell in der ZDF-Mediathek als Stream verfügbar. Das bedeutet, ihr könnt die Serie einfach ohne Abo und irgendwelche Kosten schauen.