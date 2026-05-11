Spannender Netflix-Thriller erobert die Charts: Die Serie beginnt und endet an einem Nachmittag

Die 2. Staffel einer Netflix-Miniserie streamt seit kurzem im Abo. Die neuen Folgen des Krimi-Thrillers haben jetzt wieder die Charts erobert.

Vor mittlerweile fünf Jahren sorgte die Netflix-Miniserie Der Kastanienmann für spannende Krimi-Thriller-Unterhaltung. In der Zwischenzeit ist ein weiterer Roman von Vorlagenautor Søren Sveistrup erschienen, der als zweite Staffel der Netflix-Version adaptiert wurde. Nachdem Season 2 mit dem eigenen Titel Versteckspiel vor wenigen Tagen im Abo des Streamers erschienen ist, stehen die neuen Folgen jetzt auf Platz 3 der Serien-Charts.

Thriller-Unterhaltung in den Netflix-Charts: Darum geht es in der neuen Staffel der Kastanienmann-Fortsetzung

In Staffel 2 kehrt das Ermittlerduo Naia Thulin (Danica Curcic) und Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) zurück, um im Rätsel um eine vermisste Frau einen zwei Jahre alten Mordfall neu aufzurollen. Dabei müssen sie einen Täter fassen, der in den Kopenhagener Vororten ein verstörendes Versteckspiel treibt, das immer mehr Opfer fordert.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 11. Mai 2026):

Genauso wie Season 1 umfasst die Fortsetzung von Der Kastanienmann wieder insgesamt sechs Folgen, die jeweils zwischen 43 und 54 Minuten lang sind. Damit könnt ihr Versteckspiel erneut an einem langen Nachmittag oder Abend komplett durchschauen.

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Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.